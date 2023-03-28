Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених "вагнерівців" – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 28 березня 2023, 04:58
До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених вагнерівців – ISW
СИТУАЦІЯ НАВКОЛО АВДІЇВКИ СТАНОМ НА 27 БЕРЕЗНЯ, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх вояк підрозділами "Вагнера" для наступу на Авдіївку.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді ISW припускають, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера", щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Як зазначають військові аналітики, чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.

Крім того, за даними інституту, є припущення і про можливе звільнення командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, війська якого діють уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна на сході України.

У звіті вказують: ISW не може підтвердити чутки про звільнення Мурадова або Нікіфорова, але варто зазначити, що російські блогери обговорюють потенційні звільнення командувачів, пов'язані з районами операцій, в яких російські війська не змогли досягти значних успіхів або зазнали значних втрат.

Російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі, структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації, – додають фахівці.

ВІДЕО ДНЯ

Основні висновки аналітиків інституту за 27 березня:

  • Чутки про відставку 27 березня командувача Східної групи військ Росії (Східний військовий округ) генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.
  • Військові блогери РФ також стримано відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна від 25 березня про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, підкресливши, що меседжі Путіна спрямовані на західну, а не на внутрішню російську аудиторію.
  • Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера", щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.
  • Окупанти досягли незначних успіхів у районі Сватового, а також продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях і досягли успіхів у межах Бахмута.
  • Крім того, загарбники продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Схоже, що Росія все частіше розгортає елементи звичайних збройних формувань вздовж усієї лінії фронту, в тому числі на півдні України.
  • Російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані нерегулярним формуванням.
  • У Маріуполі Донецької області українські партизани здійснили напад із застосуванням саморобного вибухового пристрою на гуляйтера окупаційних так званих правоохоронних органів.

Теми: АвдіївкавійнаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці

Зеленський: Не буде причини, що зупинить реформу Радбезу ООН

На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну

В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж

На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"

Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Усі новини...
У Києві та області спрацювала ППО, є збиття дронів
Російський безпілотник влучив у приватне підприємство у Дніпрі – ОВА
Генштаб: за ніч захисники знищили 14 "Шахедів"
В Україну з Болгарії "таємно" може потрапити величезна кількість боєприпасів – ЗМІ
Останні новини
04:24
Окупанти створюють фейкові суди для депортації українців у віддалені регіони РФ – спротив
03:30
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
02:36
Боррель про головування Росії в Радбезі ООН: Доречне до 1 квітня
01:46
Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей – рішення комісії
00:58
Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
00:14
Ворог вдарив по Сумщині з міномету, АГС і САУ
23:38
Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в "манії величі", що можна перемогти Росію
23:02
фотоРосіяни завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкодили адмінбудівлю
22:27
Коли "давай ховатися" – більше не гра. Як живуть багатодітні родини-переселенці
22:15
В Україні почав діяти закон про е-резидентство
Усі новини...