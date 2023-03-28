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К наступлению на Авдеевку захватчики привлекли опытных "вагнеровцев" – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 04:58
К наступлению на Авдеевку захватчики привлекли опытных вагнеровцев – ISW
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ АВДЕЕВКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 МАРТА, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что оккупанты усиливают истощенные отряды своих вояк подразделениями "Вагнера" для наступления на Авдеевку.

Источник: ISW

Детали: В обзоре ISW предполагают, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку определенное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнера", чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Как отмечают военные аналитики, слухи об отставке 27 марта командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.

Кроме того, по данным института, есть предположения и о возможном увольнении командующего Западного военного округа генерал-полковника Евгения Никифорова, войска которого действуют вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на востоке Украины.

В отчете указывается: ISW не может подтвердить слухи об увольнении Мурадова или Никифорова, но стоит отметить, что российские блогеры обсуждают потенциальные увольнения командующих, связанные с районами операций, в которых российские войска не смогли достичь значительных успехов или понесли значительные потери.

Российские власти и некоторые блогеры сосредоточились на поиске и наказании отдельных командиров за неудачи их войск, а не на исследовании и решении проблемных вопросов в российском командовании и контроле, структуре вооруженных сил и схемах их дислокации, - добавляют специалисты.

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Основные выводы аналитиков института за 27 марта:

  • Слухи об отставке 27 марта командующего Восточной группой войск России (Восточный военный округ) генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.
  • Военные блогеры РФ также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина от 25 марта о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, подчеркнув, что месседжи Путина направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.
  • Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку определенное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнера", чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.
  • Оккупанты достигли незначительных успехов в районе Сватово, а также продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и достигли успехов в пределах Бахмута.
  • Кроме того, захватчики продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Похоже, что Россия все чаще разворачивает элементы обычных вооруженных формирований вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины.
  • Российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные нерегулярным формированиям.
  • В Мариуполе Донецкой области украинские партизаны совершили нападение с применением самодельного взрывного устройства на гуляйтера оккупационных так называемых правоохранительных органов.

Темы: АвдеевкавойнаВагнер
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