К наступлению на Авдеевку захватчики привлекли опытных "вагнеровцев" – ISW

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ АВДЕЕВКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 МАРТА, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что оккупанты усиливают истощенные отряды своих вояк подразделениями "Вагнера" для наступления на Авдеевку.

Источник: ISW

Детали: В обзоре ISW предполагают, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку определенное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнера", чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Как отмечают военные аналитики, слухи об отставке 27 марта командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.

Кроме того, по данным института, есть предположения и о возможном увольнении командующего Западного военного округа генерал-полковника Евгения Никифорова, войска которого действуют вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на востоке Украины.

В отчете указывается: ISW не может подтвердить слухи об увольнении Мурадова или Никифорова, но стоит отметить, что российские блогеры обсуждают потенциальные увольнения командующих, связанные с районами операций, в которых российские войска не смогли достичь значительных успехов или понесли значительные потери.

Российские власти и некоторые блогеры сосредоточились на поиске и наказании отдельных командиров за неудачи их войск, а не на исследовании и решении проблемных вопросов в российском командовании и контроле, структуре вооруженных сил и схемах их дислокации, - добавляют специалисты.

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Основные выводы аналитиков института за 27 марта: