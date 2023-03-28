К наступлению на Авдеевку захватчики привлекли опытных "вагнеровцев" – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что оккупанты усиливают истощенные отряды своих вояк подразделениями "Вагнера" для наступления на Авдеевку.
Источник: ISW
Детали: В обзоре ISW предполагают, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку определенное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнера", чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.
Как отмечают военные аналитики, слухи об отставке 27 марта командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.
Кроме того, по данным института, есть предположения и о возможном увольнении командующего Западного военного округа генерал-полковника Евгения Никифорова, войска которого действуют вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на востоке Украины.
В отчете указывается: ISW не может подтвердить слухи об увольнении Мурадова или Никифорова, но стоит отметить, что российские блогеры обсуждают потенциальные увольнения командующих, связанные с районами операций, в которых российские войска не смогли достичь значительных успехов или понесли значительные потери.
Российские власти и некоторые блогеры сосредоточились на поиске и наказании отдельных командиров за неудачи их войск, а не на исследовании и решении проблемных вопросов в российском командовании и контроле, структуре вооруженных сил и схемах их дислокации, - добавляют специалисты.
Основные выводы аналитиков института за 27 марта:
- Слухи об отставке 27 марта командующего Восточной группой войск России (Восточный военный округ) генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.
- Военные блогеры РФ также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина от 25 марта о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, подчеркнув, что месседжи Путина направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.
- Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку определенное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнера", чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.
- Оккупанты достигли незначительных успехов в районе Сватово, а также продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и достигли успехов в пределах Бахмута.
- Кроме того, захватчики продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Похоже, что Россия все чаще разворачивает элементы обычных вооруженных формирований вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины.
- Российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные нерегулярным формированиям.
- В Мариуполе Донецкой области украинские партизаны совершили нападение с применением самодельного взрывного устройства на гуляйтера оккупационных так называемых правоохранительных органов.