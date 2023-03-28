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В Україну з Болгарії "таємно" може потрапити величезна кількість боєприпасів – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 08:16
В Україну з Болгарії таємно може потрапити величезна кількість боєприпасів – ЗМІ
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Болгарія через посередників ймовірно продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV пояснив: мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну", – сказав колишній міністр.

"Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті", –  додав він.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для поповнення своїх запасів зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше видання Euractiv з’ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися попри офіційні заяви влади в Софії.

У понеділок міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував, що схема з ВМЗ була узгоджена лише "з метою поновлення запасів воєнного часу" для армії. 

Він додав, що це є частиною рішення Національних зборів про "підтримку України". Стоянов не відповів, що його міністерство буде робити з боєприпасами.

Президент Румен Радев, який керує країною за відсутності регулярно обраного уряду і парламенту, публічно виступав проти поставок зброї в Україну. 

Кілька днів тому в Брюсселі Радев оголосив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що вони не будуть відправлені в Україну. Він заявив про це попри рішення парламенту в середині грудня про те, що болгарська армія буде направляти військову допомогу безпосередньо в Україну.

Якщо боєприпаси будуть передані з армії на військовий завод, а потім експортовані через посередників в Україну, Радев може продовжувати говорити своїм прихильникам, що Софія не допомагає Україні.

Болгарія є однією з країн ЄС, яка не підтвердила свою участь у плані ЄС із закупівлі 1 мільйона боєприпасів для України.

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Теми: БолгаріяУкраїнавійназброя
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