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В Украину из Болгарии "тайно" может попасть огромное количество боеприпасов – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 08:16
В Украину из Болгарии тайно может попасть огромное количество боеприпасов – СМИ
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Болгария через посредников вероятно продаст Украине большое количество боеприпасов, что может существенно повлиять на ход войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а взамен получат новые боеприпасы.

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Бывший министр обороны Бойко Ноев в интервью bTV объяснил: цель этого решения заключается в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

"Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов – сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину", – сказал бывший министр.

"Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте", – добавил он.

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Болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского образца, которые нужны украинской армии для пополнения своих запасов оружия.

Ранее издание Euractiv выяснило в своем расследовании, что поставки оружия в Украину на миллиарды евро из Болгарии не прекратились, несмотря на официальные заявления властей в Софии.

В понедельник министр обороны Димитар Стоянов прокомментировал, что схема с ВМЗ была согласована только "с целью обновления запасов военного времени" для армии. 

Он добавил, что это является частью решения Национального собрания о "поддержке Украины". Стоянов не ответил, что его министерство будет делать с боеприпасами.

Президент Румен Радев, который руководит страной в отсутствие регулярно избранного правительства и парламента, публично выступал против поставок оружия в Украину. 

Несколько дней назад в Брюсселе Радев объявил, что Болгария будет продавать оружие и боеприпасы другим европейским странам при условии, что они не будут отправлены в Украину. Он заявил об этом несмотря на решение парламента в середине декабря о том, что болгарская армия будет направлять военную помощь непосредственно в Украину.

Если боеприпасы будут переданы из армии на военный завод, а затем экспортированы через посредников в Украину, Радев может продолжать говорить своим сторонникам, что София не помогает Украине.

Болгария является одной из стран ЕС, которая не подтвердила свое участие в плане ЕС по закупке 1 миллиона боеприпасов для Украины.

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Темы: БолгарияУкраинавойнаоружие
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