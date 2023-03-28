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Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 13:09
Франція подвоїть постачання снарядів калібру 155 мм Україні
скриншот

Франція подвоїть кількість снарядів калібру 155 мм, які постачає в Україну, до 2 тисяч на місяць.

Про це заявив міністр збройних сил Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Париж поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня", - сказав Лекорню.

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Українські військові використовують снаряди калібру 155 мм, зокрема, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких Pz 2000.

За словами Лекорню, Париж також "дуже скоро" надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T. Українські військові вже пройшли навчання на ній.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив у лютому, що Київ використовує більше боєприпасів зазначеного калібру, ніж Альянс може виробити. Відтоді Європейський Союз вирішив виділити два мільярди євро на постачання Україні одного мільйона снарядів калібру 155-мм.

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На початку березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що наразі Україна в середньому використовує в місяць 110 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. 

Теми: ФранціязброяУкраїнавійна
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