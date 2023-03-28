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Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 13:09
Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине
скриншот

Франция удвоит количество снарядов калибра 155 мм, которые поставляет в Украину, до 2 тысяч в месяц.

Об этом заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов до 2 тысяч в месяц с конца марта", - сказал Лекорню.

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Украинские военные используют снаряды калибра 155 мм, в частности, во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000.

По словам Лекорню, Париж также "очень скоро" предоставит Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Украинские военные уже прошли обучение на ней.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в феврале, что Киев использует больше боеприпасов указанного калибра, чем Альянс может произвести. С тех пор Европейский Союз решил выделить 2 миллиарда евро на поставку Украине одного миллиона снарядов калибра 155 мм.

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В начале марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что сейчас Украина в среднем использует в месяц 110 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.

Темы: ФранцияоружиеУкраинавойна
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