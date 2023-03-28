На Кіпрі засудили українку, звинувачену у погрозах ножем групі росіян

Суд на Кіпрі присудив пів року позбавлення волі українці, яку звинувачували у погрозах ножем групи росіян, що святкували день прапора РФ.

Про це повідомляє The Cyprus Times, пише "Європейська правда".

Окружний суд міста Ларнака, де стався інцидент, присудив 55-річній громадянці України шість місяців позбавлення волі за те, що вона підійшла з ножем до групи росіян у серпні 2022 року, коли вони святкували день прапора РФ.

Стверджується, що громадяни РФ збиралися роз’їжджати на автівках по місту, святкуючи день російського прапора.

Як повідомлялося раніше, українці висунули звинувачення у носінні зброї для залякування та перебуванні у стані алкогольного сп’яніння у публічному місці, хуліганстві, порушенні громадського порядку.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як засмучена жінка тримала в руках ніж і, хитаючись, йшла до невеликої групи людей, які там зібралися.

У вересні минулого року протестувальники, які співчували підсудній, зібралися біля суду і закликали владу не зосереджуватися на ймовірних намірах терору. Вони тримали плакати "Ні війні".

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Ті, хто виступав за пом'якшення вироку, говорили, що у неї є пом'якшувальні обставини, наприклад, проблеми зі здоров'ям після загибелі брата.