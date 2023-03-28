На Кипре суд приговорил украинку, обвиненную в угрозах ножом группе россиян

Суд на Кипре приговорил к полугоду лишения свободы украинку, которая подошла с ножом к группе россиян, праздновавших день флага РФ.

Об этом сообщает The Cyprus Times, пишет "Европейская правда".

Окружной суд города Ларнака, где произошел инцидент, присудил 55-летней гражданке Украины шесть месяцев лишения свободы за то, что она подошла с ножом к группе россиян в августе 2022 года, когда они праздновали день флага РФ.

Утверждается, что граждане РФ собирались разъезжать на автомобилях по городу, празднуя день российского флага.

Как сообщалось ранее, украинке предъявили обвинения в ношении оружия для запугивания и пребывании в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте, хулиганстве, нарушении общественного порядка.

На видео, распространенных в социальных сетях, видно, как расстроенная женщина держала в руках нож и, шатаясь, шла к небольшой группе людей, которые там собрались.

В сентябре прошлого года протестующие, которые сочувствовали подсудимой, собрались возле суда и призвали власти не сосредотачиваться на вероятных намерениях террора. Они держали плакаты "Нет войне".

ВИДЕО ДНЯ

Те, кто выступал за смягчение приговора, говорили, что у нее есть смягчающие обстоятельства, например, проблемы со здоровьем после гибели брата.