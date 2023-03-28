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УП створила новий формат для спілкування з читачами Клубу УП

Вівторок, 28 березня 2023, 13:13
УП створила новий формат для спілкування з читачами Клубу УП

УП-дискусії – новий спосіб спілкування з читачами Клубу УП у закритому форматі. Під час обговорення читачі "Української правди" разом з експертами та модератором дискутують, відповідають на різні питання в межах тематики та діляться своїм досвідом. 

Першою з таких стала тема про одну з новітніх розробок штучного інтелекту – ChatGPT. Експертами дискусії були представники в галузі IT-сфери В'ячеслав Колдовський, який є Competence Manager в SoftServe та Ігор Соколов – Interim Head of Product and Strategy в Lety Shops. 

Разом з читачами вони обговорили: як правильно ставити питання чат-боту, яка ймовірність того, що такий та схожі інструменти почнуть позбавляти певну групу людей роботи та які види спеціалістів зʼявлятимуться, натомість. Крім цього, айтівці поділилися своїм досвідом у використанні ChatGPT та розповіли, чому такий інструмент значно полегшує їм життя під час роботи. 

Доєднатися до схожих дискусій та пропонувати свої теми для обговорень можете і ви. Потрібно всього лише стати членом Клубу УП

Також підтримати роботу редакції "Української правди" можна на Patreon: patreon.com 

Долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами можна тут: club.pravda.com.ua

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