УП створила новий формат для спілкування з читачами Клубу УП

УП-дискусії – новий спосіб спілкування з читачами Клубу УП у закритому форматі. Під час обговорення читачі "Української правди" разом з експертами та модератором дискутують, відповідають на різні питання в межах тематики та діляться своїм досвідом.

Першою з таких стала тема про одну з новітніх розробок штучного інтелекту – ChatGPT. Експертами дискусії були представники в галузі IT-сфери В'ячеслав Колдовський, який є Competence Manager в SoftServe та Ігор Соколов – Interim Head of Product and Strategy в Lety Shops.

Разом з читачами вони обговорили: як правильно ставити питання чат-боту, яка ймовірність того, що такий та схожі інструменти почнуть позбавляти певну групу людей роботи та які види спеціалістів зʼявлятимуться, натомість. Крім цього, айтівці поділилися своїм досвідом у використанні ChatGPT та розповіли, чому такий інструмент значно полегшує їм життя під час роботи.

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