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УП создала новый формат для общения с читателями Клуба УП

Вторник, 28 марта 2023, 13:13
УП создала новый формат для общения с читателями Клуба УП

УП-дискуссии – новый способ общения с читателями Клуба УП в закрытом формате. При обсуждении читатели "Украинской правды" вместе с экспертами и модератором дискутируют, отвечают на различные вопросы в рамках тематики, а также делятся своим опытом.

Первой из таких стала тема об одной из новейших разработок искусственного интеллекта – ChatGPT. Экспертами дискуссии были представители в области IT-сферы Вячеслав Колдовский, который является Competence Manager в SoftServe и Игорь Соколов – Interim Head of Product and Strategy в Lety Shops.

Вместе с читателями они обсудили: как правильно задавать вопросы чат-боту, какова вероятность того, что такой и похожие инструменты начнут лишать определенную группу людей работы и какие виды специалистов будут появляться взамен. Кроме этого, айтишники поделились своим опытом в использовании ChatGPT и рассказали, почему такой инструмент значительно облегчает им жизнь во время работы.

Присоединиться к подобным дискуссиям и предлагать свои темы для обсуждений можете и вы. Нужно всего лишь стать членом Клуба УП.

Также поддержать работу редакции "Украинской правды" можно на Patreon: patreon.com

Присоединиться к Клубу УП, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами можно здесь: club.pravda.com.ua



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