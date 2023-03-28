Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Автобус "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині

Альона Мазуренко , Олена РощінаВівторок, 28 березня 2023, 14:06
Автобус Варшава – Одеса з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині

На Волочищині Хмельницької області перекинувся автобус сполученням "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами, які отримали травми різного ступеня важкості. 

Джерело: поліція Хмельницької області

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Реклама:

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава – Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся".

Деталі: У салоні автобуса було 25 пасажирів, серед яких 2 дітей.

Оновлення: Згодом поліція повідомила, що серед 25 пасажирів було п’ятеро неповнолітніх. Пасажири отримали травми різного ступеня важкості. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Станом на 18:00 трьох пасажирів госпіталізували до реанімаційного відділення Волочиської лікарні. Інших розмістили в травматологічному та хірургічному відділеннях, ще триває діагностика постраждалих.

2 із 5 неповнолітніх після обстеження відпустили з лікарні, трьох госпіталізували. У 17-річної одеситки діагностували перелом ноги, у двох інших попередньо – забої.

Теми: ДТПпогодаХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ДТП
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: