Автобус "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині

На Волочищині Хмельницької області перекинувся автобус сполученням "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами, які отримали травми різного ступеня важкості.

Джерело: поліція Хмельницької області

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава – Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся".

Деталі: У салоні автобуса було 25 пасажирів, серед яких 2 дітей.

Оновлення: Згодом поліція повідомила, що серед 25 пасажирів було п’ятеро неповнолітніх. Пасажири отримали травми різного ступеня важкості.

Станом на 18:00 трьох пасажирів госпіталізували до реанімаційного відділення Волочиської лікарні. Інших розмістили в травматологічному та хірургічному відділеннях, ще триває діагностика постраждалих.

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2 із 5 неповнолітніх після обстеження відпустили з лікарні, трьох госпіталізували. У 17-річної одеситки діагностували перелом ноги, у двох інших попередньо – забої.