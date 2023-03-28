Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автобус "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині

Альона Мазуренко , Олена РощінаВівторок, 28 березня 2023, 14:06
Автобус Варшава – Одеса з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині

На Волочищині Хмельницької області перекинувся автобус сполученням "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами, які отримали травми різного ступеня важкості. 

Джерело: поліція Хмельницької області

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава – Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся".

Деталі: У салоні автобуса було 25 пасажирів, серед яких 2 дітей.

Оновлення: Згодом поліція повідомила, що серед 25 пасажирів було п’ятеро неповнолітніх. Пасажири отримали травми різного ступеня важкості. 

 

Станом на 18:00 трьох пасажирів госпіталізували до реанімаційного відділення Волочиської лікарні. Інших розмістили в травматологічному та хірургічному відділеннях, ще триває діагностика постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

2 із 5 неповнолітніх після обстеження відпустили з лікарні, трьох госпіталізували. У 17-річної одеситки діагностували перелом ноги, у двох інших попередньо – забої.

Теми: ДТПпогодаХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни обстріляли центр Костянтинівки, шестеро загиблих та восьмеро поранених

Данілов оприлюднив 12 кроків деокупації Криму, над якими працює РНБО

відеоВ окупованому Мелітополі лунають вибухи у локомотивному депо – мер

Росія не досягла поставлених цілей до кінця березня – ISW

Боррель про головування Росії в Радбезі ООН: Доречне до 1 квітня

Суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці

Усі новини...
ДТП
ДТП із нардепом-"слугою": драгер показав, що водій був тверезим
Нардеп від "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП
Смертельна ДТП з двома автобусами сталася на Прикарпатті
Останні новини
13:59
Ле Пен обіцяє, що не буде прем’єркою Франції в разі перемоги її партії на виборах
13:41
"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"
13:28
ФотоНауковці створили нову деталізовану мапу Марсу
13:22
Латвія організує курс психологічної підтримки для українських прикордонників
13:13
"МГУ" не розкриває ключову інформацію – у тому числі про те, хто очолює компанію
12:54
фото, відеоРосіяни обстріляли центр Костянтинівки, шестеро загиблих та восьмеро поранених
12:31
У ЄЦБ попереджають про серйозні ризики у фінансовому секторі
12:13
"Чистий цинізм": посол України прокоментував заклики до миру від експолітиків партії Шольца
12:11
Росіяни за добу обстрілювали 7 областей, є загиблі та поранені цивільні – регіони
11:52
ОПЕК+ не зменшить видобуток нафти через потрясіння на ринку, спричинених банківською кризою
Усі новини...