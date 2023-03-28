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Автобус "Варшава – Одесса" с 25 пассажирами перевернулся в Хмельницкой области

Алена Мазуренко, Елена РощинаВторник, 28 марта 2023, 14:06
Автобус Варшава – Одесса с 25 пассажирами перевернулся в Хмельницкой области

На Волочищине Хмельницкой области перевернулся автобус сообщением "Варшава – Одесса" с 25 пассажирами, которые получили травмы различной степени тяжести.

Источник: полиция Хмельницкой области

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 марта, на Волочищине. Сейчас на месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП.

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Предварительно установлено, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением "Варшава - Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся".

Детали: В салоне автобуса было 25 пассажиров, среди которых 2 детей.

Обновление: Позже полиция сообщила, что среди 25 пассажиров было пятеро несовершеннолетних. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

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По состоянию на 18:00 трех пассажиров госпитализировали в реанимационное отделение Волочиской больницы. Других разместили в травматологическом и хирургическом отделениях, еще ведется диагностика пострадавших.

2 из 5 несовершеннолетних после обследования отпустили из больницы, троих госпитализировали. У 17-летней одесситки диагностировали перелом ноги, у двух других предварительно – ушибы.

Темы: ДТПпогодаХмельнитчина
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