Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 

Олена РощінаВівторок, 28 березня 2023, 15:01
ЦВК визнала новою нардепкою від Європейської солідарності Никорак 
Ірина Никорак, фото з її Facebook-сторінки

Центральна виборча комісія України визнала Ірину Никорак депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" замість Михайла Забродського, який склав повноваження.

Джерело: ЦВК

Деталі: До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради від 20 березня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Михайла Забродського у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Реклама:

Михайло Забродський був обраний на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".

Комісія розглянула вказану постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку "Європейської солідарності" під №26, обраною народним депутатом на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Довідка: Никорак Ірина Петрівна є депутаткою Київради від фракції "Солідарність", входить до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці.

ВІДЕО ДНЯ

За даними "Економічної правди", станом на 2020 рік Ірина Никорак належала до групи забудовника Вадима Столара у Київській міськраді. 

За освітою вона – юрист та економіст. Має також диплом магістра Національної академії держуправління при президенті України за спеціальністю "політичне і громадське управління".

Більше про Никорак читайте у статті про виборчий список партії Петра Порошенка у 2019 році.

Теми: Верховна РадаЄвропейська солідарністьЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: