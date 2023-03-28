ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 

Ірина Никорак, фото з її Facebook-сторінки

Центральна виборча комісія України визнала Ірину Никорак депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" замість Михайла Забродського, який склав повноваження.

Джерело: ЦВК

Деталі: До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради від 20 березня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Михайла Забродського у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Михайло Забродський був обраний на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".

Комісія розглянула вказану постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку "Європейської солідарності" під №26, обраною народним депутатом на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Довідка: Никорак Ірина Петрівна є депутаткою Київради від фракції "Солідарність", входить до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці.

За даними "Економічної правди", станом на 2020 рік Ірина Никорак належала до групи забудовника Вадима Столара у Київській міськраді.

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За освітою вона – юрист та економіст. Має також диплом магістра Національної академії держуправління при президенті України за спеціальністю "політичне і громадське управління".

Більше про Никорак читайте у статті про виборчий список партії Петра Порошенка у 2019 році.