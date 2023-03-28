ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 

Ирина Никорак, фото с ее Facebook-страницы

Центральная избирательная комиссия Украины признала Ирину Никорак депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" вместо Михаила Забродского, который сложил полномочия.

Источник: ЦИК

Детали: В ЦИК поступило постановление Верховной Рады от 20 марта 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Михаила Забродского в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

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Михаил Забродский был избран на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".

Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала Ирину Никорак, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список "Европейской солидарности" под №26, избранной народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Справка: Никорак Ирина Петровна является депутатом Киевсовета от фракции "Солидарность", входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития столицы.

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По данным "Экономической правды", по состоянию на 2020 год Ирина Никорак входила в группу застройщика Вадима Столара в Киевском горсовете.

По образованию она – юрист и экономист. Имеет также диплом магистра Национальной академии госуправления при президенте Украины по специальности "политическое и общественное управление".

Больше о Никораке читайте в статье об избирательном списке партии Петра Порошенко в 2019 году.