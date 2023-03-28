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Україна та Румунія відновлюють спільні патрулювання кордону

Валентина РоманенкоВівторок, 28 березня 2023, 15:37
Україна та Румунія відновлюють спільні патрулювання кордону
фото ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону відновлюють спільні патрулювання державного кордону із підрозділами прикордонної поліції Румунії.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Повідомляєтья, що нещодавно у пункті пропуску "Порубне" відбулась прикордонно-представницька зустріч, під час якої прикордонники обох країн обговорили питання спільної охорони кордону.

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Сторони домовились, що спільне патрулювання буде відновлене на початку квітня на сухопутній ділянці кордону по території Румунії,.

Також в ході зустрічі прикордонні уповноважені України та Румунії погодили графіки несення служби, використання технічних засобів охорони кордону та порядок спільних дій у разі затримання порушників кордону та контрабанди.

Як пояснив УП речник ДПСУ Андрій Демченко, спільне патрулювання кордону покращує контроль за ним. Така практика зокрема була запроваджена у 2017 році в рамках угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії. З початком повномасштабного вторгнення Росії цей процес було призупинено. Наразі відновлюється спільне патрулювання лише на румунському боці.

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Теми: Прикордонна службаРумунія
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