Україна та Румунія відновлюють спільні патрулювання кордону

Прикордонники Чернівецького загону відновлюють спільні патрулювання державного кордону із підрозділами прикордонної поліції Румунії.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Повідомляєтья, що нещодавно у пункті пропуску "Порубне" відбулась прикордонно-представницька зустріч, під час якої прикордонники обох країн обговорили питання спільної охорони кордону.

Сторони домовились, що спільне патрулювання буде відновлене на початку квітня на сухопутній ділянці кордону по території Румунії,.

Також в ході зустрічі прикордонні уповноважені України та Румунії погодили графіки несення служби, використання технічних засобів охорони кордону та порядок спільних дій у разі затримання порушників кордону та контрабанди.

Як пояснив УП речник ДПСУ Андрій Демченко, спільне патрулювання кордону покращує контроль за ним. Така практика зокрема була запроваджена у 2017 році в рамках угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії. З початком повномасштабного вторгнення Росії цей процес було призупинено. Наразі відновлюється спільне патрулювання лише на румунському боці.