Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина и Румыния возобновляют совместные патрулирования границы

Валентина РоманенкоВторник, 28 марта 2023, 15:37
Украина и Румыния возобновляют совместные патрулирования границы
фото ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда возобновляют совместные патрулирования государственной границы с подразделениями пограничной полиции Румынии.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Сообщается, что недавно в пункте пропуска "Порубное" состоялась погранично-представительская встреча, во время которой пограничники обеих стран обсудили вопрос совместной охраны границы.

Реклама:

Стороны договорились, что совместное патрулирование будет возобновлено в начале апреля на сухопутном участке границы по территории Румынии,.

Также в ходе встречи пограничные уполномоченные Украины и Румынии согласовали графики несения службы, использование технических средств охраны границы и порядок совместных действий в случае задержания нарушителей границы и контрабанды.

Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, совместное патрулирование границы улучшает контроль за ней. Такая практика в частности была введена в 2017 году в рамках соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии. С началом полномасштабного вторжения России этот процесс был приостановлен. Сейчас возобновляется совместное патрулирование только на румынской стороне.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: