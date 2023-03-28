Украина и Румыния возобновляют совместные патрулирования границы

Пограничники Черновицкого отряда возобновляют совместные патрулирования государственной границы с подразделениями пограничной полиции Румынии.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Сообщается, что недавно в пункте пропуска "Порубное" состоялась погранично-представительская встреча, во время которой пограничники обеих стран обсудили вопрос совместной охраны границы.

Реклама:

Стороны договорились, что совместное патрулирование будет возобновлено в начале апреля на сухопутном участке границы по территории Румынии,.

Также в ходе встречи пограничные уполномоченные Украины и Румынии согласовали графики несения службы, использование технических средств охраны границы и порядок совместных действий в случае задержания нарушителей границы и контрабанды.

Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, совместное патрулирование границы улучшает контроль за ней. Такая практика в частности была введена в 2017 году в рамках соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии. С началом полномасштабного вторжения России этот процесс был приостановлен. Сейчас возобновляется совместное патрулирование только на румынской стороне.