Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и Румыния возобновляют совместные патрулирования границы

Валентина РоманенкоВторник, 28 марта 2023, 15:37
Украина и Румыния возобновляют совместные патрулирования границы
фото ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда возобновляют совместные патрулирования государственной границы с подразделениями пограничной полиции Румынии.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Сообщается, что недавно в пункте пропуска "Порубное" состоялась погранично-представительская встреча, во время которой пограничники обеих стран обсудили вопрос совместной охраны границы.

Стороны договорились, что совместное патрулирование будет возобновлено в начале апреля на сухопутном участке границы по территории Румынии,.

Также в ходе встречи пограничные уполномоченные Украины и Румынии согласовали графики несения службы, использование технических средств охраны границы и порядок совместных действий в случае задержания нарушителей границы и контрабанды.

Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, совместное патрулирование границы улучшает контроль за ней. Такая практика в частности была введена в 2017 году в рамках соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии. С началом полномасштабного вторжения России этот процесс был приостановлен. Сейчас возобновляется совместное патрулирование только на румынской стороне.

Темы: Пограничная службаРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне обстреляли центр Константиновки, шестеро погибших и восемь раненых

Данилов обнародовал "12 шагов деоккупации Крыма", над которыми работает СНБО

видеоВ оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр

Россия не достигла поставленных целей до конца марта – ISW

Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: Уместно к 1 апреля

Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники показали ночную охоту на "Шахед"
Пограничники уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте
Пограничники отбили три атаки "вагнеровцев" в Бахмуте
Последние новости
15:15
В правительстве Чехии не против посредничества Китая между Украиной и Россией
14:53
Конституционный суд Польши решит, нужно ли запретить обязательные прививки
14:39
видеоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого
14:17
"Укрэнерго" отменило ограничения, введенные в результате ракетной атаки 9 марта
13:59
Ле Пен обещает, что не будет премьером Франции в случае победы ее партии на выборах
13:41
Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"
13:28
фотоУченые создали новую детализированную карту Марса
13:22
Латвия организует курс психологической поддержки для украинских пограничников
13:13
"МГУ" не раскрывает ключевую информацию – в том числе о том, кто возглавляет компанию
12:54
фото, видеоРоссияне обстреляли центр Константиновки, шестеро погибших и восемь раненых
Все новости...