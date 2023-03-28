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У Польщі в межах справи про шпигунську мережу РФ затримали ще трьох людей

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 16:12

Днями Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало ще трьох осіб, які діяли в рамках нещодавно розкритої російської шпигунської мережі.

Як пише "Європейська правда", про це агентству PAP повідомив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

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В рамках цієї операції ABW затримало дев'ять осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Підозрювані, які були ідентифіковані як іноземці з-за східного кордону, здійснювали розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки.

У вівторок Станіслав Жарин оголосив про затримання ABW ще трьох осіб у рамках цього розслідування. Загалом у цій справі вже затримано 12 осіб.

"ABW встановило подальших осіб, які діяли в рамках шпигунської мережі, ліквідованої раніше. Ми маємо справу із затриманими, яким були висунуті звинувачення у шпигунській діяльності та функціонуванні в організованій злочинній групі, а також з особами, які наразі перебувають під вартою, згідно з відповідними судовими рішеннями", - повідомив Жарин.

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Він додав, що картина діяльності групи, яка була окреслена після попередніх затримань, залишається актуальною.

"Йдеться про осіб, які діяли у складі групи, керованої російськими спецслужбами. Вони виконували певні завдання за дорученням російських спецслужб, які є частиною діяльності типово розвідувального характеру, але також і пропагандистського. Це ціла мережа людей, які мали завдання збирати інформацію про маршрути і транспортні засоби, що надаються Україні, але ці люди також поширювали специфічний контент, замовлений російською стороною в рамках активної пропагандистської діяльності проти Польщі" - зазначив він.

Заступник міністра-координатора спецслужб підкреслив, що справа "вимагає далекосяжних активних заходів з боку ABW, якому допомагають також інші служби". "Це, безумовно, справа розвитку, яка потребуватиме подальших дій". - зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що Польщі затримали громадянина іншої держави, якого підозрюють у збиранні й передачі інформації в інтересах Росії, він вже визнав, що здійснював таку діяльність.

Теми: ПольщаРосіяшпигунство
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