Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше в рамках дела о шпионской сети РФ задержали еще трех человек

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 16:12

Днями Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало еще троих человек, которые действовали в рамках недавно раскрытой российской шпионской сети.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству PAP сообщил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России.

Реклама:

В рамках этой операции ABW задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые, которые были идентифицированы как иностранцы из-за восточной границы, осуществляли разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии по заказу российской разведки.

Во вторник Станислав Жарин объявил о задержании ABW еще трех человек в рамках этого расследования. Всего по этому делу уже задержаны 12 человек.

"ABW установило дальнейших лиц, которые действовали в рамках шпионской сети, ликвидированной ранее. Мы имеем дело с задержанными, которым были предъявлены обвинения в шпионской деятельности и функционировании в организованной преступной группе, а также с лицами, которые сейчас находятся под стражей, согласно соответствующим судебным решениям", - сообщил Жарин.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что картина деятельности группы, которая была очерчена после предыдущих задержаний, остается актуальной.

"Речь идет о лицах, которые действовали в составе группы, управляемой российскими спецслужбами. Они выполняли определенные задачи по поручению российских спецслужб, которые являются частью деятельности типично разведывательного характера, но также и пропагандистского. Это целая сеть людей, которые имели задачу собирать информацию о маршрутах и транспортных средствах, предоставляемых Украине, но эти люди также распространяли специфический контент, заказанный российской стороной в рамках активной пропагандистской деятельности против Польши", - отметил он.

Заместитель министра-координатора спецслужб подчеркнул, что дело "требует далеко идущих активных мер со стороны ABW, которому помогают также другие службы". "Это, безусловно, дело развития, которое потребует дальнейших действий". - отметил он.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Польше задержали гражданина другого государства, которого подозревают в сборе и передаче информации в интересах России, он уже признал, что осуществлял такую деятельность.

Темы: ПольшаРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: