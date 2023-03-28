В Польше в рамках дела о шпионской сети РФ задержали еще трех человек

Днями Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало еще троих человек, которые действовали в рамках недавно раскрытой российской шпионской сети.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству PAP сообщил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России.

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В рамках этой операции ABW задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые, которые были идентифицированы как иностранцы из-за восточной границы, осуществляли разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии по заказу российской разведки.

Во вторник Станислав Жарин объявил о задержании ABW еще трех человек в рамках этого расследования. Всего по этому делу уже задержаны 12 человек.

"ABW установило дальнейших лиц, которые действовали в рамках шпионской сети, ликвидированной ранее. Мы имеем дело с задержанными, которым были предъявлены обвинения в шпионской деятельности и функционировании в организованной преступной группе, а также с лицами, которые сейчас находятся под стражей, согласно соответствующим судебным решениям", - сообщил Жарин.

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Он добавил, что картина деятельности группы, которая была очерчена после предыдущих задержаний, остается актуальной.

"Речь идет о лицах, которые действовали в составе группы, управляемой российскими спецслужбами. Они выполняли определенные задачи по поручению российских спецслужб, которые являются частью деятельности типично разведывательного характера, но также и пропагандистского. Это целая сеть людей, которые имели задачу собирать информацию о маршрутах и транспортных средствах, предоставляемых Украине, но эти люди также распространяли специфический контент, заказанный российской стороной в рамках активной пропагандистской деятельности против Польши", - отметил он.

Заместитель министра-координатора спецслужб подчеркнул, что дело "требует далеко идущих активных мер со стороны ABW, которому помогают также другие службы". "Это, безусловно, дело развития, которое потребует дальнейших действий". - отметил он.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Польше задержали гражданина другого государства, которого подозревают в сборе и передаче информации в интересах России, он уже признал, что осуществлял такую деятельность.