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Вступ України в ЄС і НАТО гарантує безпеку Європи на десятиліття – Кулеба

Вівторок, 28 березня 2023, 18:30

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок підкреслив, що вступ України до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу завершить переформування безпекової архітектури світу та гарантує безпеку європейського континенту на десятиріччя.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, Кулеба сказав на міністерському заході Адріатичної Хартії на запрошення очільника МЗС Північної Македонії Буяра Османі.

Очільник української дипломатії нагадав про роль Адріатичної Хартії у вступі балканських держав до НАТО, підкресливши, що Україна, яка теж перебуває на шляху до членства в Альянсі, розуміє важливість цього інструменту.

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Кулеба наголосив, що Україна нині є донором безпеки для всієї євроатлантичної спільноти, стримуючи повномасштабну агресію РФ.

"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО — в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", – підкреслив він.

Міністр також висловив сподівання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить чітке рішення про те, що Альянс прагне бачити Україну в своєму складі.

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"Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед", – зазначив Кулеба.

Заснована у 2003 році Адріатична Хартія – це регіональне об'єднання, створене задля допомоги балканським країнам стати членами НАТО. До організації входять США, Хорватія, Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина. Статус спостерігачів мають Сербія і Косово.

Нагадаємо, Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Теми: НАТОЄСЄвропа
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