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Вступление Украины в ЕС и НАТО гарантирует безопасность Европы на десятилетие – Кулеба

Вторник, 28 марта 2023, 18:30

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз и Североатлантический Альянс завершит переформирование архитектуры безопасности мира и гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу МИД, Кулеба сказал на министерском мероприятии Адриатической Хартии по приглашению главы МИД Северной Македонии Буяра Османи.

Глава украинской дипломатии напомнил о роли Адриатической Хартии во вступлении балканских государств в НАТО, подчеркнув, что Украина, тоже находящаяся на пути к членству в Альянсе, понимает важность этого инструмента.

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Кулеба подчеркнул, что Украина является донором безопасности для всего евроатлантического сообщества, сдерживая полномасштабную агрессию РФ.

"Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО — в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", – подчеркнул он.

Министр также выразил надежду, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе примет четкое решение о том, что Альянс стремится видеть Украину в своем составе.

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"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетие вперед", - отметил Кулеба.

Основанная в 2003 году Адриатическая Хартия – это региональное объединение, направленное на поддержку балканских стран, чтобы стать членами НАТО. В организацию входят США, Хорватия, Албания, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Статус наблюдателей имеют Сербия и Косово.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, амбиция Украины заключается в том, чтобы на саммите в Вильнюсе как можно дальше продвинуться к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на ее пути евроатлантической интеграции.

Темы: НАТОЕСЕвропа
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