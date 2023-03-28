Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МОК рекомендував повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 18:35
МОК рекомендував повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі
ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ТОМАС БАХ, ФОТО GETTY IMAGES

МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Джерело: Суспільне із посиланням на заяву президента МОК Томаса Баха за підсумками засідання Виконкому організації

Деталі: Глава МОК повідомив, що російські та білоруські атлети можуть змагатися за дотриманням певних умов. 

Реклама:

Зокрема, вони мають змагатися як нейтральні атлети, команди з Росії та Білорусі не братимуть участь. До участі також не допускаються атлети та персонал, які активно підтримують війну, та спортсмени, які мають контракт з російською та білоруською арміями.

Нейтральні атлети мають відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил.

Бах підкреслив, що санкції проти РФ та Білорусі, які забороняють країнам проводити змагання та брати участь у міжнародних заходах під власною символікою, мають залишатися у силі.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Томас Бах заявив, що розгляд питання щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіадах 2024 та 2026 років відкладено.

Він додав, що під час повернення спортсменів до змагань буде враховано принцип "вибіркового усунення". 

За його словам, до змагань під нейтральним прапором зможуть бути допущені лише спортсмени, які активно не висловлюються на підтримку війни проти України. В іншому випадку їхні дії вважатимуться порушенням Олімпійської хартії, що передбачає подальше відсторонення.

"Суспільне" повідомляє, що в Україні перед засіданням Виконкому МОК заявили, що повернення російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором "не є покаранням" для них і закликали організацію відмовитися від цього рішення.

Теми: спортОлімпіадаРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: