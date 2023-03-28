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МОК рекомендував повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 18:35
МОК рекомендував повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі
ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ТОМАС БАХ, ФОТО GETTY IMAGES

МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Джерело: Суспільне із посиланням на заяву президента МОК Томаса Баха за підсумками засідання Виконкому організації

Деталі: Глава МОК повідомив, що російські та білоруські атлети можуть змагатися за дотриманням певних умов. 

Зокрема, вони мають змагатися як нейтральні атлети, команди з Росії та Білорусі не братимуть участь. До участі також не допускаються атлети та персонал, які активно підтримують війну, та спортсмени, які мають контракт з російською та білоруською арміями.

Нейтральні атлети мають відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил.

Бах підкреслив, що санкції проти РФ та Білорусі, які забороняють країнам проводити змагання та брати участь у міжнародних заходах під власною символікою, мають залишатися у силі.

Водночас Томас Бах заявив, що розгляд питання щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіадах 2024 та 2026 років відкладено.

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Він додав, що під час повернення спортсменів до змагань буде враховано принцип "вибіркового усунення". 

За його словам, до змагань під нейтральним прапором зможуть бути допущені лише спортсмени, які активно не висловлюються на підтримку війни проти України. В іншому випадку їхні дії вважатимуться порушенням Олімпійської хартії, що передбачає подальше відсторонення.

"Суспільне" повідомляє, що в Україні перед засіданням Виконкому МОК заявили, що повернення російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором "не є покаранням" для них і закликали організацію відмовитися від цього рішення.

Теми: спортОлімпіадаРосіяБілорусь
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