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МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 марта 2023, 18:35
МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА ТОМАС БАХ, ФОТО GETTY IMAGES

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.

Источник: Суспильне со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха по итогам заседания Исполкома организации

Детали: Глава МОК сообщил, что российские и белорусские атлеты могут соревноваться при соблюдении определенных условий. 

В частности, они должны соревноваться как нейтральные атлеты, команды из России и Беларуси не будут участвовать. К участию также не допускаются атлеты и персонал, которые активно поддерживают войну, и спортсмены, которые имеют контракт с российской и белорусской армиями.

Нейтральные атлеты должны соответствовать всем требованиям, в частности антидопинговых правил.

Бах подчеркнул, что санкции против РФ и Беларуси, которые запрещают странам проводить соревнования и участвовать в международных мероприятиях под собственной символикой, должны оставаться в силе.

В то же время Томас Бах заявил, что рассмотрение вопроса об участии спортсменов из России и Беларуси на Олимпиадах 2024 и 2026 годов отложено.

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Он добавил, что при возвращении спортсменов к соревнованиям будет учтен принцип "выборочного устранения". 

По его словам, к соревнованиям под нейтральным флагом смогут быть допущены только спортсмены, которые активно не высказываются в поддержку войны против Украины. В противном случае их действия будут считаться нарушением Олимпийской хартии, что предусматривает дальнейшее отстранение.

"Суспильне" сообщает, что в Украине перед заседанием Исполкома МОК заявили, что возвращение российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом "не является наказанием" для них и призвали организацию отказаться от этого решения.

Темы: спортОлимпиадаРосcияБеларусь
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