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Демонстрації проти пенсійної реформи у Франції вже зібрали понад пів мільйона людей

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 18:59

Понад пів мільйона людей вийшли на вулиці різних міст Франції в рамках національного дня демонстрацій і страйків на знак незгоди з пенсійною реформою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Станом на 17:00 у вівторок у Франції нарахували 516 000 демонстрантів, згідно з даними префектур або поліції. У цей же час 23 березня налічувалося 768 000 демонстрантів, а 7 березня -  962 000 протестувальників.

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У Парижі профспілка CGT вже оголосила про 450 000 демонстрантів. Це майже вдвічі менше, ніж в останній день національних страйків в минулий  четвер, коли CGT нарахувала 800 000 демонстрантів у столиці, а влада - 119 000.

Але, як зазначає Le Figaro, страйки вичерпують себе. Через п'ять днів після сплеску протестної активності, обумовленої просуванням реформи в обхід парламенту, перші цифри від влади та профспілок свідчать про зниження рівня участі.

Здивована масштабами акцій в минулий четвер - 1,09 мільйона учасників за даними МВС, понад 3 мільйони за даними профспілок - влада розраховула 28 березня на загальну кількість від 650 000 до 900 000 демонстрантів, в тому числі від 70 000 до 100 000 в Парижі.

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Безпеку на демонстраціях забезпечують 13 000 поліцейських і жандармів, у тому числі 5500 у столиці. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен закликав "урочисто всіх і кожного зберігати спокій" і згадав про можливу присутність у Парижі "понад 1000 радикальних елементів".

Остання хвиля протестів є найсерйознішим викликом президентській владі з часів повстання "жовтих жилетів" чотири роки тому. Опитування показують, що переважна більшість французів виступають проти пенсійного законодавства і рішення уряду проштовхнути його через парламент без голосування.

Нагадаємо, передбачена конституцією поправка 49.3 дозволяє уряду затвердити закон без голосування у Національній асамблеї, водночас депутати після цього можуть оголосити недовіру уряду. Саме таким чином схвалювали пенсійну реформу, оскільки не було певності, що голосів у залі вистачить. Уряд після цього уник вотуму недовіри завдяки 9 голосам. 

Детальніше на цю тему читайте у статті Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну

Теми: Франціямітинги
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