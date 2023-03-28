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Демонстрации против пенсионной реформы во Франции собрали более полумиллиона человек

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 18:59

Более полумиллиона человек вышли на улицы разных городов Франции в рамках национального дня демонстраций и забастовок в знак несогласия с пенсионной реформой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

По состоянию на 17:00 во вторник во Франции насчитали 516 000 демонстрантов, согласно данным префектур или полиции. В это же время 23 марта насчитывалось 768 000 демонстрантов, а 7 марта - 962 000 протестующих.

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В Париже профсоюз CGT уже объявил о 450 000 демонстрантов. Это почти вдвое меньше, чем в последний день национальных забастовок в прошлый четверг, когда CGT насчитал 800 000 демонстрантов в столице, а власти - 119 000.

Но, как отмечает Le Figaro, забастовки исчерпывают себя. Спустя пять дней после всплеска протестной активности, обусловленной продвижением реформы в обход парламента, первые цифры от властей и профсоюзов свидетельствуют о снижении уровня участия.

Удивленные масштабами акций в прошлый четверг - 1,09 миллиона участников по данным МВД, более 3 миллионов по данным профсоюзов - власти рассчитывали 28 марта на общее количество от 650 000 до 900 000 демонстрантов, в том числе от 70 000 до 100 000 в Париже.

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Безопасность на демонстрациях обеспечивают 13 000 полицейских и жандармов, в том числе 5500 в столице. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал "торжественно всех и каждого сохранять спокойствие" и упомянул о возможном присутствии в Париже "более 1000 радикальных элементов".

Последняя волна протестов является самым серьезным вызовом президентской власти со времен восстания "желтых жилетов" четыре года назад. Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступают против пенсионного законодательства и решения правительства протолкнуть его через парламент без голосования.

Напомним, предусмотренная конституцией поправка 49.3 позволяет правительству утвердить закон без голосования в Национальной ассамблее, при этом депутаты после этого могут объявить недоверие правительству. Именно таким образом одобряли пенсионную реформу, поскольку не было уверенности, что голосов в зале хватит. Правительство после этого избежало вотума недоверия благодаря 9 голосам.

Подробнее на эту тему читайте в статье Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну

Темы: Франциямитинги
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