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Демонстрации против пенсионной реформы во Франции собрали более полумиллиона человек

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 18:59

Более полумиллиона человек вышли на улицы разных городов Франции в рамках национального дня демонстраций и забастовок в знак несогласия с пенсионной реформой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

По состоянию на 17:00 во вторник во Франции насчитали 516 000 демонстрантов, согласно данным префектур или полиции. В это же время 23 марта насчитывалось 768 000 демонстрантов, а 7 марта - 962 000 протестующих.

В Париже профсоюз CGT уже объявил о 450 000 демонстрантов. Это почти вдвое меньше, чем в последний день национальных забастовок в прошлый четверг, когда CGT насчитал 800 000 демонстрантов в столице, а власти - 119 000.

Но, как отмечает Le Figaro, забастовки исчерпывают себя. Спустя пять дней после всплеска протестной активности, обусловленной продвижением реформы в обход парламента, первые цифры от властей и профсоюзов свидетельствуют о снижении уровня участия.

Удивленные масштабами акций в прошлый четверг - 1,09 миллиона участников по данным МВД, более 3 миллионов по данным профсоюзов - власти рассчитывали 28 марта на общее количество от 650 000 до 900 000 демонстрантов, в том числе от 70 000 до 100 000 в Париже.

Безопасность на демонстрациях обеспечивают 13 000 полицейских и жандармов, в том числе 5500 в столице. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал "торжественно всех и каждого сохранять спокойствие" и упомянул о возможном присутствии в Париже "более 1000 радикальных элементов".

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Последняя волна протестов является самым серьезным вызовом президентской власти со времен восстания "желтых жилетов" четыре года назад. Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступают против пенсионного законодательства и решения правительства протолкнуть его через парламент без голосования.

Напомним, предусмотренная конституцией поправка 49.3 позволяет правительству утвердить закон без голосования в Национальной ассамблее, при этом депутаты после этого могут объявить недоверие правительству. Именно таким образом одобряли пенсионную реформу, поскольку не было уверенности, что голосов в зале хватит. Правительство после этого избежало вотума недоверия благодаря 9 голосам.

Подробнее на эту тему читайте в статье Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну

Темы: Франциямитинги
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