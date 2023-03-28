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Дії Китаю підривають його нейтралітет щодо війни в Україні – британський прем'єр

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 19:58

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що останні дії Китаю у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну підірвали його статус як нейтральної сторони, й Лондон закликає Пекін до конструктивних кроків у цьому напрямку.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Сунак сказав у вівторок на слуханнях у процедурному комітеті британської Палати громад.

Британський прем’єр нагадав, що Лондон та інші західні столиці вітають підтримку Китаєм територіальної цілісності України в межах різних заяв і форматів, та не вважають, що дії Пекіна додають довіри до нього як до нейтральної сторони.

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"Ми закликаємо Сі Цзіньпіна безпосередньо поспілкуватись із президентом Зеленським щодо будь-якої конкретної мирної пропозиції, яку Китай зацікавлений запропонувати… Для Китаю було б правильно взаємодіяти безпосередньо з Україною в цьому питанні", – зазначив Сунак.

Коментуючи нещодавній візит китайського лідера до Москви, прем’єр Британії констатував, що Росія залежить від Китаю, тож він закликає Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Владіміра Путіна, "щоб переконати його припинити цю війну і вивести війська з України як передумову для будь-яких переговорів".

"У мирній пропозиції Китаю були різні пункти, їхня підтримка територіальної цілісності України справді заслуговує на схвалення. Але, як я вже сказав, їхні інші дії інші заяви підірвали довіру до них як до нейтральної сторони в цьому питанні", – додав він.

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Хоча публічно Китай справді виступає за дипломатичне вирішення конфлікту й мир в Україні, політично та економічно він продовжує надавати підтримку Росії. Є дані про постачання в РФ китайських товарів подвійного призначення, хоча наразі саме про летальну зброю не йдеться.

На цьому тлі низка європейських посадовців анонсували візити до Китаю, закликавши прислухатись до його позиції в контексті російсько-української повномасштабної війни.

Теми: КитайУкраїнаВелика Британія
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