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Действия Китая подрывают его нейтралитет в отношении войны в Украине - британский премьер

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 19:58

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что последние действия Китая в связи с полномасштабным вторжением России в Украину подорвали его статус как нейтральной стороны, и Лондон призывает Пекин к конструктивным шагам в этом направлении.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом Сунак сказал во вторник на слушаниях в процедурном комитете британской Палаты общин.

Британский премьер напомнил, что Лондон и другие западные столицы приветствуют поддержку Китаем территориальной целостности Украины в рамках различных заявлений и форматов, но не считают, что действия Пекина добавляют доверия к нему как к нейтральной стороне.

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"Мы призываем Си Цзиньпина непосредственно пообщаться с президентом Зеленским относительно любого конкретного мирного предложения, которое Китай заинтересован предложить... Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", - отметил Сунак.

Комментируя недавний визит китайского лидера в Москву, премьер Британии констатировал, что Россия зависит от Китая, поэтому он призывает Си Цзиньпина использовать свое влияние на Владимира Путина, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины как предпосылку для любых переговоров".

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия и другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", - добавил он.

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Хотя публично Китай действительно выступает за дипломатическое решение конфликта и мир в Украине, политически и экономически он продолжает оказывать поддержку России. Есть данные о поставках в РФ китайских товаров двойного назначения, хотя пока именно о летальном оружии речь не идет.

На этом фоне ряд европейских чиновников анонсировали визиты в Китай, призвав прислушаться к его позиции в контексте российско-украинской полномасштабной войны.

Темы: КитайУкраинаВеликобритания
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