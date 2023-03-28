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Парламент Словаччини засудив злочини РФ, скоєні проти українських жінок і дітей

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 21:36

Національна рада Словацької республіки засудила злочини РФ, скоєні проти українських жінок і дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Teraz з посиланням на відповідну заяву парламенту.

Водночас парламент закликає генерального прокурора Словацької Республіки Мароша Жилінку оцінити, чи не є насильницьке вивезення дітей з України до Росії злочином геноциду. Після цього він повинен розглянути питання про порушення кримінального провадження.

"Національна рада Словаччини висловлює надзвичайне обурення звірствами, в тому числі незаконними депортаціями жінок і дітей, яких проти їхньої волі вивозять на територію Російської Федерації, де їм загрожує приміщення в табори для затриманих, зміна ідентичності та інші дії, які можуть становити воєнні злочини і злочини проти людяності", - йдеться в заяві.

Депутати закликають уряд надати національну допомогу українцям у їхній боротьбі з безкарністю за злочини. Водночас вони вимагають, щоб уряд у співпраці з іншими урядами Європейського Союзу вжив усіх необхідних заходів у міжнародних інституціях. Метою є підтримка судового переслідування російських чиновників і всіх відповідальних за скоєння найтяжчих злочинів.

Національна рада також закликає міжнародні організації, особливо Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста, активізувати зусилля з повернення депортованих осіб до їхніх родин в Україні.

У заяві парламент також закликає Російську Федерацію негайно припинити депортацію українських дітей і жінок та повернути депортованих осіб в Україну, водночас закликаючи Росію "негайно припинити вбивства, зґвалтування і тортури цивільного населення в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем'єр Чехії Петр Фіала назвав викрадення Росією українських дітей надзвичайно огидним.

Теми: Словаччинадітивоєнні злочини
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