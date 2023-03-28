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Парламент Словакии осудил преступления РФ, совершенные против украинских женщин и детей

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 21:36

Национальный совет Словацкой республики осудил преступления РФ, совершенные против украинских женщин и детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Teraz со ссылкой на соответствующее заявление парламента.

В то же время парламент призывает генерального прокурора Словацкой Республики Мароша Жилинку оценить, не является ли насильственный вывоз детей из Украины в Россию преступлением геноцида. После этого он должен рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного производства.

"Национальный совет Словакии выражает чрезвычайное возмущение зверствами, в том числе незаконными депортациями женщин и детей, которых против их воли вывозят на территорию Российской Федерации, где им грозит помещение в лагеря для задержанных, изменение идентичности и другие действия, которые могут представлять военные преступления и преступления против человечности", - говорится в заявлении.

Депутаты призывают правительство оказать национальную помощь украинцам в их борьбе с безнаказанностью за преступления. В то же время они требуют, чтобы правительство в сотрудничестве с другими правительствами Европейского Союза приняло все необходимые меры в международных институтах. Целью является поддержка судебного преследования российских чиновников и всех ответственных за совершение тяжких преступлений.

Национальный совет также призывает международные организации, особенно Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста, активизировать усилия по возвращению депортированных лиц к их семьям в Украине.

В заявлении парламент также призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить депортацию украинских детей и женщин и вернуть депортированных лиц в Украину, одновременно призывая Россию "немедленно прекратить убийства, изнасилования и пытки гражданского населения в Украине".

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Напомним, премьер Чехии Петр Фиала назвал похищение Россией украинских детей чрезвычайно отвратительным.

Темы: Словакиядетивоенные преступления
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