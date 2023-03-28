У Києві випав сніг. У середу прогнозують вітер і небезпеку на дорогах
Вівторок, 28 березня 2023, 21:37
У Києві ввечері 28 березня пішов сніг, дорожники почали обробляти вулиці, а синоптики прогнозують, що 29 березня мокрий сніг продовжить падати.
Джерело: повідомлення КМДА
Дослівно: "Негода у Києві: дорожники обробляють вулиці, мости і тротуари протиожеледними засобами. Працює 97 одиниць техніки "Київавтодору".
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29 березня вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця".
Деталі: В КМДА попросили водіїв і пішоходів враховувати погодні умови, бути обачними та обережними.