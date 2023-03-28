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В Киеве выпал снег. В среду прогнозируют ветер и опасность на дорогах

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 21:37
В Киеве выпал снег. В среду прогнозируют ветер и опасность на дорогах

В Киеве вечером 28 марта пошел снег, дорожники начали обрабатывать улицы, а синоптики прогнозируют, что 29 марта мокрый снег продолжит падать.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "Непогода в Киеве: дорожники обрабатывают улицы, мосты и тротуары противогололедными средствами. Работает 97 единиц техники "Киевавтодора".

29 марта ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица".

Детали: В КГГА попросили водителей и пешеходов учитывать погодные условия, быть осмотрительными и осторожными.

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