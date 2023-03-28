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Швеція не буде давати Угорщині ніяких "запевнень" в обмін на вступ до НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 22:20

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у вівторок заявив, що Стокгольм не буде в обмін на ратифікацію протоколу про його вступ до Північноатлантичного Альянсу давати будь-які зобов’язання Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведську агенцію TT.

На питання, чи надаватиме Швеція запевненя Угорщині у зв'язку з процесом вступу до НАТО, Більстрьом заявив: "Ні, і я зазначу, що Фінляндія, чий протокол було щойно ратифіковано (Угорщиною – ред.), має точно такі ж погляди на питання верховенства права, як і Швеція, так само як і ЄС".

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"Немає ніяких спеціальних меморандумів, немає ніяких спеціальних угод з Угорщиною, і ми не маємо наміру їх укладати", – підкреслив він.

Раніше керівник апарату прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що угорські депутати в обмін на ратифікацію протоколу про вступ Швеції чекають від неї "запевнень", що Стокгольм не буде "втручатись у внутрішню політику Угорщини так само, як і Угорщина – у справи Швеції.

На це очільник шведського МЗС також зазначив, що Швеція і ЄС "чітко критикують верховенство права в Угорщині, але я не вважаю, що це питання пов'язане з процесом вступу до НАТО".

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Як відомо, з 30 країн Північноатлантичного альянсу лише Туреччина і Угорщина не схвалили вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. При цьому Будапешт вирішив голосувати за фінську заявку окремо лише після зустрічі президентів Фінляндії і Туреччини в Анкарі, коли стало відомо, що Туреччина погодилася ратифікувати вступ Фінляндії окремо від Швеції.

У понеділок парламент Угорщини після кількох місяців відтермінувань остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО; Туреччина, як очікується, зробить це до кінця тижня.

Теми: ШвеціяУгорщинаНАТО
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