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Швеция не будет давать Венгрии никаких "заверений" в обмен на вступление в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 22:20

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём во вторник заявил, что Стокгольм не будет в обмен на ратификацию протокола о его вступлении в Североатлантический Альянс давать какие-либо обязательства Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведское агентство TT.

На вопрос, будет ли Швеция предоставлять заверения Венгрии в связи с процессом вступления в НАТО, Бильстрьом заявил: "Нет, и я отмечу, что Финляндия, чей протокол был только что ратифицирован (Венгрией - ред.), имеет точно такие же взгляды на вопросы верховенства права, как и Швеция, так же как и ЕС".

"Нет никаких специальных меморандумов, нет никаких специальных соглашений с Венгрией, и мы не намерены их заключать", - подчеркнул он.

Ранее руководитель аппарата премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что венгерские депутаты в обмен на ратификацию протокола о вступлении Швеции ждут от нее "заверений", что Стокгольм не будет "вмешиваться во внутреннюю политику Венгрии так же, как и Венгрия - в дела Швеции.

На это глава шведского МИД также отметил, что Швеция и ЕС "четко критикуют верховенство права в Венгрии, но я не считаю, что этот вопрос связан с процессом вступления в НАТО".

Как известно, из 30 стран Североатлантического альянса только Турция и Венгрия не одобрили вступление Швеции и Финляндии в НАТО. При этом Будапешт решил голосовать за финскую заявку отдельно лишь после встречи президентов Финляндии и Турции в Анкаре, когда стало известно, что Турция согласилась ратифицировать вступление Финляндии отдельно от Швеции.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник парламент Венгрии после нескольких месяцев отсрочек окончательно одобрил вступление Финляндии в НАТО; Турция, как ожидается, сделает это до конца недели.

Темы: ШвецияВенгрияНАТО
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