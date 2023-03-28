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США зупинили передачу РФ даних щодо ядерних сил після призупинення ключового договору

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 22:26

Росія не надаватиме Сполученим Штатам дані про свої ядерні сили, якими вони обмінюються раз на пів року згідно з ключовим договором про контроль над ядерними озброєннями, і у відповідь США також не будуть цього робити.

Про це заявив у вівторок високопоставлений чиновник Пентагону і речник Ради національної безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Вчора ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними, який відбувається кожні шість місяців, згідно з договором", - заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб на слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил Конгресу США.

"Росія відповіла, що вони не будуть надавати цю інформацію. І тому в якості дипломатичного контрзаходу Сполучені Штати не будуть надавати інформацію у відповідь, - сказав він.

Речник РНБ назвав рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії "законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору", і зазначив, що "відмова Росії обмінятися цими даними... буде порушенням договору, що додасться до вже існуючих порушень".

"В інтересах стратегічної стабільності Сполучені Штати і надалі сприятимуть публічній прозорості щодо рівнів наших ядерних сил та їхнього розміщення", - заявив речник РНБ.

Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

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Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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