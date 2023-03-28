Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США зупинили передачу РФ даних щодо ядерних сил після призупинення ключового договору

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 22:26

Росія не надаватиме Сполученим Штатам дані про свої ядерні сили, якими вони обмінюються раз на пів року згідно з ключовим договором про контроль над ядерними озброєннями, і у відповідь США також не будуть цього робити.

Про це заявив у вівторок високопоставлений чиновник Пентагону і речник Ради національної безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Вчора ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними, який відбувається кожні шість місяців, згідно з договором", - заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб на слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил Конгресу США.

Реклама:

"Росія відповіла, що вони не будуть надавати цю інформацію. І тому в якості дипломатичного контрзаходу Сполучені Штати не будуть надавати інформацію у відповідь, - сказав він.

Речник РНБ назвав рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії "законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору", і зазначив, що "відмова Росії обмінятися цими даними... буде порушенням договору, що додасться до вже існуючих порушень".

"В інтересах стратегічної стабільності Сполучені Штати і надалі сприятимуть публічній прозорості щодо рівнів наших ядерних сил та їхнього розміщення", - заявив речник РНБ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: