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Нова посол України в Болгарії провела зустріч із заступником глави болгарського МЗС

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 23:10

Новопризначена посол України в Болгарії Олеся Ілащук у вівторок вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Болгарії Костадіну Коджабашеву.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомило посольство України в Болгарії.

Під час зустрічі, як зазначається, Ілащук висловила вдячність Болгарії за надану всебічну допомогу Україні в умовах російської збройної агресії та тимчасово переміщеним українським громадянам.

"Отримано запевнення стосовно  підтримки державного суверенітету та територіальної цілісності України, євроінтеграційних та євроатлантичних амбіцій, а також щодо надання необхідної допомоги українській стороні у протидії агресору та відбудові держави", – йдеться в повідомленні.

Також, як зазначає диппредставництво, посол України й представник МЗС Болгарії домовились про "активізацію українсько-болгарського політичного діалогу та взаємовигідного секторального співробітництва".

Зазначимо, що Facebook-акаунт посольства України в Болгарії обмежив можливість коментування допису про зустріч.

"ЄвроПравда" розповідала, що Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

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В МЗС пізніше заявили, що Ілащук має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби – диплом із відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А після оцінки кандидатури Ілащук уряд Болгарії "без зволікань" надав їй агреман, "не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною.

Більше про призначення Ілащук читайте у статті: Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії.

Теми: МЗСБолгарія
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