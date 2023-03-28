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Новая посол Украины в Болгарии провела встречу с заместителем главы болгарского МИД

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 23:10

Новоназначенный посол Украины в Болгарии Олеся Илащук во вторник вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Болгарии Костадину Коджабашеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Болгарии.

Во время встречи, как отмечается, Илащук выразила благодарность Болгарии за оказанную всестороннюю помощь Украине в условиях российской вооруженной агрессии и временно перемещенным украинским гражданам.

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"Получены заверения относительно поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, евроинтеграционных и евроатлантических амбиций, а также о предоставлении необходимой помощи украинской стороне в противодействии агрессору и восстановлении государства", - говорится в сообщении.

Также, как отмечает диппредставительство, посол Украины и представитель МИД Болгарии договорились об "активизации украинско-болгарского политического диалога и взаимовыгодного секторального сотрудничества".

Отметим, что Facebook-аккаунт посольства Украины в Болгарии ограничил возможность комментирования сообщения о встрече.

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"ЕвроПравда" писала, что Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценных украшений.

В МИД позже заявили, что Илащук имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы - диплом с отличием по специальности "Страноведение" Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. А после оценки кандидатуры Илащук правительство Болгарии "без промедлений" предоставило ей агреман, "не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что не видит проблемы в назначении послом Украины в Болгарии Олеси Илащук, но в будущем готов уволить ее, если работа посла будет неудовлетворительной.

О противоречивости назначения послом Олеси Илащук ЕвроПравда рассказывала в статье: Проблема не в сексологии. Почему Зеленский должен уволить только что назначенного посла в Болгарии

Темы: МИДБолгария
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