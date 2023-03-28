Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Чорногорії розкритикував ЄС, який проґавив російський вплив на Балканах

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 23:30

Чинний чорногорський президент Міло Джуканович, який змагається за другий термін на посаді, вважає, що Європейський Союз дозволив Росії поширити свій вплив на Західних Балканах, у результаті чого регіон став "платформою" для антиєвропейської політики.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джуканович заявив в інтерв’ю AP.

"Росія просто увійшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом. Європейський Союз протягом останніх 10 років не знав, що робити із Західними Балканами, а Росія знала. Вона розбудувала свою мережу на Балканах", – заявив політик.

Реклама:

За словами Джукановича, нинішні вибори президента Чорногорії є вибором між проєвропейською політикою, яку представляє він, і "брутальним популізмом" нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та Росією. 

Нині аналітики сходяться на тому, що конкрурент Джукановича – 36-річний представник новоствореної партії "Європа зараз" Яков Мілатович – є фаворитом у боротьбі за президентське крісло.

Мілатович, який обіймав посаду міністра економіки Чорногорії з грудня 2020 року по квітень 2022 року, висловив підтримку прагненню країни до членства в ЄС, але Джуканович вважає, що політика правлячої більшості свідчить про протилежне.

ВІДЕО ДНЯ

"Пан Мілатович – людина, яка все ще є частиною парламентської більшості, яка перемогла на виборах (2020 року – ред.) і яка несе пряму відповідальність за такі результати", – вважає він. 

Нагадаємо, Міло Джуканович, який з 2018 року обіймає здебільшого церемоніальну посаду президента Чорногорії, набрав найбільшу кількість голосів у першому турі президентських виборів, що відбувся 19 березня.

Аналітики в Чорногорії вважають, що його суперник у другому турі виборів, колишній міністр економіки Яков Мілатовіч, має хороші шанси на перемогу, оскільки його підтримують інші кандидати та політичні партії.

З огляду на дострокові парламентські вибори, призначені на 11 червня, голосування на президентських виборах цими вихідними вважається важливим показником майбутнього шляху Чорногорії. Політичний глухий кут зупинив рух країни до ЄС і викликав побоювання щодо нестабільності на тлі війни в Україні.

Більше читайте в матеріалі: Чорногорія шукає нові обличчя: чи стане зміна влади тріумфом проєвропейських сил.

Теми: ЄСЧорногоріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ЄС
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: