Президент Чорногорії розкритикував ЄС, який проґавив російський вплив на Балканах
Чинний чорногорський президент Міло Джуканович, який змагається за другий термін на посаді, вважає, що Європейський Союз дозволив Росії поширити свій вплив на Західних Балканах, у результаті чого регіон став "платформою" для антиєвропейської політики.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джуканович заявив в інтерв’ю AP.
"Росія просто увійшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом. Європейський Союз протягом останніх 10 років не знав, що робити із Західними Балканами, а Росія знала. Вона розбудувала свою мережу на Балканах", – заявив політик.
За словами Джукановича, нинішні вибори президента Чорногорії є вибором між проєвропейською політикою, яку представляє він, і "брутальним популізмом" нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та Росією.
Нині аналітики сходяться на тому, що конкрурент Джукановича – 36-річний представник новоствореної партії "Європа зараз" Яков Мілатович – є фаворитом у боротьбі за президентське крісло.
Мілатович, який обіймав посаду міністра економіки Чорногорії з грудня 2020 року по квітень 2022 року, висловив підтримку прагненню країни до членства в ЄС, але Джуканович вважає, що політика правлячої більшості свідчить про протилежне.
"Пан Мілатович – людина, яка все ще є частиною парламентської більшості, яка перемогла на виборах (2020 року – ред.) і яка несе пряму відповідальність за такі результати", – вважає він.
Нагадаємо, Міло Джуканович, який з 2018 року обіймає здебільшого церемоніальну посаду президента Чорногорії, набрав найбільшу кількість голосів у першому турі президентських виборів, що відбувся 19 березня.
Аналітики в Чорногорії вважають, що його суперник у другому турі виборів, колишній міністр економіки Яков Мілатовіч, має хороші шанси на перемогу, оскільки його підтримують інші кандидати та політичні партії.
З огляду на дострокові парламентські вибори, призначені на 11 червня, голосування на президентських виборах цими вихідними вважається важливим показником майбутнього шляху Чорногорії. Політичний глухий кут зупинив рух країни до ЄС і викликав побоювання щодо нестабільності на тлі війни в Україні.
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