Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Черногории раскритиковал ЕС, который упустил российское влияние на Балканах

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 23:30

Действующий черногорский президент Мило Джуканович, который борется за второй срок на посту, считает, что Европейский Союз позволил России распространить свое влияние на Западных Балканах, в результате чего регион стал "платформой" для антиевропейской политики.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Джуканович заявил в интервью AP.

"Россия просто вошла в открытое пространство, оставленное Европейским Союзом. Европейский Союз в течение последних 10 лет не знал, что делать с Западными Балканами, а Россия знала. Она построила свою сеть на Балканах", - заявил политик.

Реклама:

По словам Джукановича, нынешние выборы президента Черногории являются выбором между проевропейской политикой, которую представляет он, и "грубым популизмом" нынешнего коалиционного правительства, в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.

Сейчас аналитики сходятся на том, что конкрурент Джукановича - 36-летний представитель новосозданной партии "Европа сейчас" Яков Милатович - является фаворитом в борьбе за президентское кресло.

Милатович, занимавший пост министра экономики Черногории с декабря 2020 года по апрель 2022 года, выразил поддержку стремлению страны к членству в ЕС, но Джуканович считает, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.

ВИДЕО ДНЯ

"Господин Милатович - человек, который все еще является частью парламентского большинства, победившего на выборах (2020 года - ред.) и который несет прямую ответственность за такие результаты", - считает он. 

Напомним, Мило Джуканович, который с 2018 года занимает в основном церемониальную должность президента Черногории, набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов, который состоялся 19 марта.

Аналитики в Черногории считают, что его соперник во втором туре выборов, бывший министр экономики Яков Милатович, имеет хорошие шансы на победу, поскольку его поддерживают другие кандидаты и политические партии.

Учитывая досрочные парламентские выборы, назначенные на 11 июня, голосование на президентских выборах в эти выходные считается важным показателем будущего пути Черногории. Политический тупик остановил движение страны в ЕС и вызвал опасения относительно нестабильности на фоне войны в Украине.

Больше читайте в материале: Черногория ищет новые лица: станет ли смена власти триумфом проевропейских сил.

Темы: ЕСЧерногорияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ЕС
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: