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Президент Черногории раскритиковал ЕС, который упустил российское влияние на Балканах

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 23:30

Действующий черногорский президент Мило Джуканович, который борется за второй срок на посту, считает, что Европейский Союз позволил России распространить свое влияние на Западных Балканах, в результате чего регион стал "платформой" для антиевропейской политики.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Джуканович заявил в интервью AP.

"Россия просто вошла в открытое пространство, оставленное Европейским Союзом. Европейский Союз в течение последних 10 лет не знал, что делать с Западными Балканами, а Россия знала. Она построила свою сеть на Балканах", - заявил политик.

По словам Джукановича, нынешние выборы президента Черногории являются выбором между проевропейской политикой, которую представляет он, и "грубым популизмом" нынешнего коалиционного правительства, в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.

Сейчас аналитики сходятся на том, что конкрурент Джукановича - 36-летний представитель новосозданной партии "Европа сейчас" Яков Милатович - является фаворитом в борьбе за президентское кресло.

Милатович, занимавший пост министра экономики Черногории с декабря 2020 года по апрель 2022 года, выразил поддержку стремлению страны к членству в ЕС, но Джуканович считает, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.

"Господин Милатович - человек, который все еще является частью парламентского большинства, победившего на выборах (2020 года - ред.) и который несет прямую ответственность за такие результаты", - считает он. 

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Напомним, Мило Джуканович, который с 2018 года занимает в основном церемониальную должность президента Черногории, набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов, который состоялся 19 марта.

Аналитики в Черногории считают, что его соперник во втором туре выборов, бывший министр экономики Яков Милатович, имеет хорошие шансы на победу, поскольку его поддерживают другие кандидаты и политические партии.

Учитывая досрочные парламентские выборы, назначенные на 11 июня, голосование на президентских выборах в эти выходные считается важным показателем будущего пути Черногории. Политический тупик остановил движение страны в ЕС и вызвал опасения относительно нестабильности на фоне войны в Украине.

Больше читайте в материале: Черногория ищет новые лица: станет ли смена власти триумфом проевропейских сил.

Темы: ЕСЧерногорияРосcия
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