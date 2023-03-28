Президент Черногории раскритиковал ЕС, который упустил российское влияние на Балканах

Действующий черногорский президент Мило Джуканович, который борется за второй срок на посту, считает, что Европейский Союз позволил России распространить свое влияние на Западных Балканах, в результате чего регион стал "платформой" для антиевропейской политики.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Джуканович заявил в интервью AP.

"Россия просто вошла в открытое пространство, оставленное Европейским Союзом. Европейский Союз в течение последних 10 лет не знал, что делать с Западными Балканами, а Россия знала. Она построила свою сеть на Балканах", - заявил политик.

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По словам Джукановича, нынешние выборы президента Черногории являются выбором между проевропейской политикой, которую представляет он, и "грубым популизмом" нынешнего коалиционного правительства, в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.

Сейчас аналитики сходятся на том, что конкрурент Джукановича - 36-летний представитель новосозданной партии "Европа сейчас" Яков Милатович - является фаворитом в борьбе за президентское кресло.

Милатович, занимавший пост министра экономики Черногории с декабря 2020 года по апрель 2022 года, выразил поддержку стремлению страны к членству в ЕС, но Джуканович считает, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.

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"Господин Милатович - человек, который все еще является частью парламентского большинства, победившего на выборах (2020 года - ред.) и который несет прямую ответственность за такие результаты", - считает он.

Напомним, Мило Джуканович, который с 2018 года занимает в основном церемониальную должность президента Черногории, набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов, который состоялся 19 марта.

Аналитики в Черногории считают, что его соперник во втором туре выборов, бывший министр экономики Яков Милатович, имеет хорошие шансы на победу, поскольку его поддерживают другие кандидаты и политические партии.

Учитывая досрочные парламентские выборы, назначенные на 11 июня, голосование на президентских выборах в эти выходные считается важным показателем будущего пути Черногории. Политический тупик остановил движение страны в ЕС и вызвал опасения относительно нестабильности на фоне войны в Украине.

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