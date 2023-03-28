Меркель отримає спеціальну нагороду ФРН, яку до цього вручали лиш двом людям

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримає одну з найвищих державних відзнак – Федеральний хрест "За заслуги" – на церемонії 17 квітня.

Як повідомляє "Європейську правду", про це спершу написало видання Stern, після чого інформацію підтвердив офіс колишньої канцлерки агенції DPA.

Федеральний хрест – це особлива форма ордену Німеччини "За заслуги". Досі його удостоювались лише дві людини – колишні канцлери ФРН Конрад Аденауер (у 1954 році) та Гельмут Коль (у 1998-му).

Церемонія нагородження Меркель відбудеться в палаці Бельвю – офіційній резиденції президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, він же й вручить Федерального хреста колишній канцлерці.

За інформацією Stern, на захід не запросили чинне керівництво блоку ХДС/ХСС, який очолювала Меркель, натомість там будуть присутні її чоловік Йоахим Зауер, колишні міністри її урядів, ексречник Штеффен Зайберт, який нині працює послом в Ізраїлі, та ще кілька людей із близького оточення.

Також начебто розглядається можливість запрошення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, але це ще остаточно не вирішено, пише Stern.

Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

ВІДЕО ДНЯ

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

Читайте також: Рік без вибачень: що думає Ангела Меркель про свої провали на чолі уряду Німеччини.