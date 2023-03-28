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Меркель отримає спеціальну нагороду ФРН, яку до цього вручали лиш двом людям

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 23:54

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримає одну з найвищих державних відзнак – Федеральний хрест "За заслуги" – на церемонії 17 квітня.

Як повідомляє "Європейську правду", про це спершу написало видання Stern, після чого інформацію підтвердив офіс колишньої канцлерки агенції DPA.

Федеральний хрест – це особлива форма ордену Німеччини "За заслуги". Досі його удостоювались лише дві людини – колишні канцлери ФРН Конрад Аденауер (у 1954 році) та Гельмут Коль (у 1998-му).

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Церемонія нагородження Меркель відбудеться в палаці Бельвю – офіційній резиденції президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, він же й вручить Федерального хреста колишній канцлерці.

За інформацією Stern, на захід не запросили чинне керівництво блоку ХДС/ХСС, який очолювала Меркель, натомість там будуть присутні її чоловік Йоахим Зауер, колишні міністри її урядів, ексречник Штеффен Зайберт, який нині працює послом в Ізраїлі, та ще кілька людей із близького оточення.

Також начебто розглядається можливість запрошення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, але це ще остаточно не вирішено, пише Stern.

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Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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Теми: МеркельНімеччина
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