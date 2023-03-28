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Меркель получит специальную награду ФРГ, которую до этого вручали лишь двум людям

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 23:54

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получит одну из самых высоких государственных наград - Федеральный крест "За заслуги" - на церемонии 17 апреля.

Как сообщает "Европейскую правду", об этом сначала написало издание Stern, после чего информацию подтвердил офис бывшего канцлера агентства DPA.

Федеральный крест - это особая форма ордена Германии "За заслуги". До сих пор его удостаивались только два человека - бывшие канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр (в 1954 году) и Гельмут Коль (в 1998-м).

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Церемония награждения Меркель состоится во дворце Бельвю - официальной резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, он же и вручит Федеральный крест бывшему канцлеру.

По информации Stern, на мероприятие не пригласили действующее руководство блока ХДС/ХСС, который возглавляла Меркель, зато там будут присутствовать ее муж Йоахим Зауэр, бывшие министры ее правительств, экс-чиновник Штеффен Зайберт, который сейчас работает послом в Израиле, и еще несколько человек из близкого окружения.

Также вроде бы рассматривается возможность приглашения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но это еще окончательно не решено, пишет Stern.

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Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии, которую занимала с 2005 по 2021 год. За время пребывания на посту она считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за умиротворение России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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Темы: МеркельГермания
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