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Меркель получит специальную награду ФРГ, которую до этого вручали лишь двум людям

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 23:54

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получит одну из самых высоких государственных наград - Федеральный крест "За заслуги" - на церемонии 17 апреля.

Как сообщает "Европейскую правду", об этом сначала написало издание Stern, после чего информацию подтвердил офис бывшего канцлера агентства DPA.

Федеральный крест - это особая форма ордена Германии "За заслуги". До сих пор его удостаивались только два человека - бывшие канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр (в 1954 году) и Гельмут Коль (в 1998-м).

Церемония награждения Меркель состоится во дворце Бельвю - официальной резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, он же и вручит Федеральный крест бывшему канцлеру.

По информации Stern, на мероприятие не пригласили действующее руководство блока ХДС/ХСС, который возглавляла Меркель, зато там будут присутствовать ее муж Йоахим Зауэр, бывшие министры ее правительств, экс-чиновник Штеффен Зайберт, который сейчас работает послом в Израиле, и еще несколько человек из близкого окружения.

Также вроде бы рассматривается возможность приглашения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но это еще окончательно не решено, пишет Stern.

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии, которую занимала с 2005 по 2021 год. За время пребывания на посту она считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

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Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за умиротворение России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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Темы: МеркельГермания
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