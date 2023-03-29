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США ввели санкції ще проти двох російських компаній

Ольга Глущенко Середа, 29 березня 2023, 01:55
США ввели санкції ще проти двох російських компаній
скриншот

Штати запроваджують експортні обмеження щодо 11 компаній, серед яких – дві російських – "Авіатех" і "Авіазапчасть".

Джерело: повідомлення Міністерства торгівлі США, опубліковане у Федеральному реєстрі

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що до переліку компаній з експортними обмеженнями потрапили ще 11 суб'єктів господарювання.

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"Ці одинадцять організацій були визначені урядом США як такі, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – зазначають у повідомленні.

Зокрема, йдеться про компанії з М’янми, Китаю, Нікарагуа і Росії.

У їх числі – російські фірми "Авіатех" і "Авіазапчасть".

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Вони потрапили у список разом з іншими – Miya Win, Myanmar New Era Trading Company та Suntac Group – як такі, що "продають, закуповують та обслуговують військову техніку, яка дозволяє військовому режиму Бірми здійснювати порушення прав людини, а також жорстокі повітряні атаки, що призводять до загибелі та поранень цивільних осіб".

Нагадаємо: Президент США Джо Байден своїм указом 1 березня продовжив до кінця 2023 року дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти РФ.

Теми: СШАРосіясанкції
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