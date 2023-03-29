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США ввели санкции еще против двух российских компаний

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 01:55
США ввели санкции еще против двух российских компаний
скриншот

Штаты вводят экспортные ограничения в отношении 11 компаний, среди которых – две российских – "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Источник: сообщение Министерства торговли США, опубликованное в Федеральном реестре

Детали: В сообщении говорится о том, что в перечень компаний с экспортными ограничениями попали еще 11 субъектов хозяйствования.

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"Эти одиннадцать организаций были определены правительством США как действующие вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России.

В их числе – российские фирмы "Авиатех" и "Авиазапчасть".

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Они попали в список вместе с другими – Miya Win, Myanmar New Era Trading Company и Suntac Group – как такие, которые "продают, закупают и обслуживают военную технику, которая позволяет военному режиму Бирмы осуществлять нарушения прав человека, а также жестокие воздушные атаки, приводящие к гибели и ранениям гражданских лиц".

Темы: СШАРосcиясанкции
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