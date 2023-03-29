Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкции еще против двух российских компаний

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 01:55
США ввели санкции еще против двух российских компаний
скриншот

Штаты вводят экспортные ограничения в отношении 11 компаний, среди которых – две российских – "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Источник: сообщение Министерства торговли США, опубликованное в Федеральном реестре

Детали: В сообщении говорится о том, что в перечень компаний с экспортными ограничениями попали еще 11 субъектов хозяйствования.

"Эти одиннадцать организаций были определены правительством США как действующие вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России.

В их числе – российские фирмы "Авиатех" и "Авиазапчасть".

Они попали в список вместе с другими – Miya Win, Myanmar New Era Trading Company и Suntac Group – как такие, которые "продают, закупают и обслуживают военную технику, которая позволяет военному режиму Бирмы осуществлять нарушения прав человека, а также жестокие воздушные атаки, приводящие к гибели и ранениям гражданских лиц".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
США
Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на поле боя
США остановили передачу РФ данных по ядерным силам после приостановления ключевого договора
Глава Пентагона: Украина имеет "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной
Последние новости
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
21:16
видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
Все новости...