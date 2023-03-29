Пригожин тролить Путіна і хоче показати себе кандидатом у президенти Росії – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин використовує російські медіа, аби показати себе майбутнім кандидатом на пост президента Росії

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інститут зауважують: Пригожин, можливо, використовує свій вплив у російських ЗМІ для того, щоб представити себе як кандидата на президентських виборах у Росії 2024 року.

Так, нещодавно опубліковане інтерв’ю Пригожина візуально схоже на різні інтерв’ю з російським президентом Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше – це були кадри в динаміці або такі, які нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", – зазначають у звіті ISW.

На думку аналітиків, постановочна пародія інтерв’ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападок на Кремль, або ж щоб провести замовчувані паралелі між Пригожиним і Путіним.

Також аналітики вказують на те, що російські та українські джерела припускають, що генерал-лейтенант Сергій Кузьменко замінить генерал-полковника Рустама Мурадова на посаді командувача Східного військового округу РФ.

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Експерти не оминули увагою й того, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 28 березня відвідав підприємства з виробництва артилерійських снарядів у Челябінській та Кіровській областях і заявив, що російське виробництво боєприпасів значно зросло за останній рік, пообіцявши, що до кінця року виробництво певних невизначених артилерійських виробів збільшиться ще в сім-вісім разів.

Візит Шойгу на артилерійські заводи є останнім у низці ретельно спланованих візитів різних російських посадовців на об'єкти ОПК і є частиною узгоджених зусиль, спрямованих на те, щоб представити російський ОПК як ефективний напередодні затяжних військових дій.

При цьому, йдеться у звіті, російський бюджет поглинають витрати Росії на війну в Україні.

Агентство Bloomberg повідомило 28 березня, що Росія засекретила безпрецедентну третину всіх своїх бюджетних витрат, і зазначило, що засекречені витрати станом на 24 березня вдвічі вищі, ніж за аналогічний період 2022 року

Видання також виявило, що російські витрати на оборону і безпеку є другою за величиною бюджетною категорією після витрат на соціальні програми.

"Такі маніпуляції з витратами свідчать про те, що Росія намагається скоротити витрати в різних сферах, щоб підтримати збільшення витрат на оборону, додатково реагуючи на витрати, пов'язані з війною, і створюючи умови для тривалої війни", – підсумовують експерти.

Основні висновки ISW за 28 березня: