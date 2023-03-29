Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин тролить Путіна і хоче показати себе кандидатом у президенти Росії – ISW

Ольга Глущенко Середа, 29 березня 2023, 03:55
Пригожин тролить Путіна і хоче показати себе кандидатом у президенти Росії – ISW
Євген Пригожин, фото ТАСС

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин використовує російські медіа, аби показати себе майбутнім кандидатом на пост президента Росії

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інститут зауважують: Пригожин, можливо, використовує свій вплив у російських ЗМІ для того, щоб представити себе як кандидата на президентських виборах у Росії 2024 року.

Реклама:

Так, нещодавно опубліковане інтерв’ю Пригожина візуально схоже на різні інтерв’ю з російським президентом Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше – це були кадри в динаміці або такі, які нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", – зазначають у звіті ISW.

На думку аналітиків, постановочна пародія інтерв’ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападок на Кремль, або ж щоб провести замовчувані паралелі між Пригожиним і Путіним.

ВІДЕО ДНЯ

Також аналітики вказують на те, що російські та українські джерела припускають, що генерал-лейтенант Сергій Кузьменко замінить генерал-полковника Рустама Мурадова на посаді командувача Східного військового округу РФ.

Експерти не оминули увагою й того, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 28 березня відвідав підприємства з виробництва артилерійських снарядів у Челябінській та Кіровській областях і заявив, що російське виробництво боєприпасів значно зросло за останній рік, пообіцявши, що до кінця року виробництво певних невизначених артилерійських виробів збільшиться ще в сім-вісім разів.

Візит Шойгу на артилерійські заводи є останнім у низці ретельно спланованих візитів різних російських посадовців на об'єкти ОПК і є частиною узгоджених зусиль, спрямованих на те, щоб представити російський ОПК як ефективний напередодні затяжних військових дій.

При цьому, йдеться у звіті, російський бюджет поглинають витрати Росії на війну в Україні.

Агентство Bloomberg повідомило 28 березня, що Росія засекретила безпрецедентну третину всіх своїх бюджетних витрат, і зазначило, що засекречені витрати станом на 24 березня вдвічі вищі, ніж за аналогічний період 2022 року

Видання також виявило, що російські витрати на оборону і безпеку є другою за величиною бюджетною категорією після витрат на соціальні програми.

"Такі маніпуляції з витратами свідчать про те, що Росія намагається скоротити витрати в різних сферах, щоб підтримати збільшення витрат на оборону, додатково реагуючи на витрати, пов'язані з війною, і створюючи умови для тривалої війни", – підсумовують експерти.

Основні висновки ISW за 28 березня:

  • Сили групи "Вагнер", ймовірно, зайняли промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута і продовжують просуватися в межах міста.
  • Російські та українські джерела припускають, що Кузьменко замінить Мурадова на посаді командувача Східного військового округу РФ.
  • Пригожин може використовувати свій вплив у російських ЗМІ, щоб представити себе як потенційного суперника на президентських виборах у Росії 2024 року.
  • Російські високопосадовці продовжують створювати внутрішні умови для затяжної війни.
  • Витрати на війну Росії в Україні, ймовірно, продовжують поглинати значну частину російського федерального бюджету.
  • Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях і на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська провели локальні наземні обстріли в Запорізькій області.
  • Путін підписав указ про зняття граничного віку перебування військовослужбовців Національної гвардії Росії (Росгвардії) на території окупованої України до 1 січня 2026 року.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують докладати зусиль для розширення бюрократичного та адміністративного контролю Росії над окупованими територіями України.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 28 березня підтвердило намір Білорусі розмістити на своїй території російську тактичну ядерну зброю, про що 25 березня заявив президент Росії Володимир Путін.

Теми: РосіяВагнерПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
П'ять українських кейсів для поневолених народів Росії
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: