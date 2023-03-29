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Пригожин троллит Путина и хочет показать себя кандидатом в президенты России – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 29 марта 2023, 03:55
Пригожин троллит Путина и хочет показать себя кандидатом в президенты России – ISW
Евгений Пригожин, фото ТАСС

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента России

Источник: ISW

Детали: В отчете институт отмечают: Пригожин, возможно, использует свое влияние в российских СМИ для того, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в России 2024 года.

Так, недавно опубликованное интервью Пригожина визуально похоже на различные интервью с российским президентом Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе - это были кадры в динамике или такие, которые напоминают поле боя.

"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - отмечают в отчете ISW.

По мнению аналитиков, постановочная пародия интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападок на Кремль, или же чтобы провести замалчиваемые параллели между Пригожиным и Путиным.

Также аналитики указывают на то, что российские и украинские источники предполагают, что генерал-лейтенант Сергей Кузьменко заменит генерал-полковника Рустама Мурадова на посту командующего Восточного военного округа РФ.

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Эксперты не обошли вниманием и то, что министр обороны России Сергей Шойгу 28 марта посетил предприятия по производству артиллерийских снарядов в Челябинской и Кировской областях и заявил, что российское производство боеприпасов значительно выросло за последний год, пообещав, что до конца года производство определенных неопределенных артиллерийских изделий увеличится еще в семь-восемь раз.

Визит Шойгу на артиллерийские заводы является последним в череде тщательно спланированных визитов различных российских чиновников на объекты ОПК и является частью согласованных усилий, направленных на то, чтобы представить российский ОПК как эффективный в преддверии затяжных военных действий.

При этом, говорится в отчете, российский бюджет поглощают расходы России на войну в Украине.

Агентство Bloomberg сообщило 28 марта, что Россия засекретила беспрецедентную треть всех своих бюджетных расходов, и отметило, что засекреченные расходы по состоянию на 24 марта вдвое выше, чем за аналогичный период 2022 года

Издание также обнаружило, что российские расходы на оборону и безопасность являются второй по величине бюджетной категорией после расходов на социальные программы.

"Такие манипуляции с расходами свидетельствуют о том, что Россия пытается сократить расходы в различных сферах, чтобы поддержать увеличение расходов на оборону, дополнительно реагируя на расходы, связанные с войной, и создавая условия для длительной войны", - заключают эксперты.

Основные выводы ISW за 28 марта:

  • Силы группы "Вагнер", вероятно, заняли промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в черте города.
  • Российские и украинские источники предполагают, что Кузьменко заменит Мурадова на посту командующего Восточным военным округом РФ.
  • Пригожин может использовать свое влияние в российских СМИ, чтобы представить себя как потенциального соперника на президентских выборах в России 2024 года.
  • Российские чиновники продолжают создавать внутренние условия для затяжной войны.
  • Расходы на войну России в Украине, вероятно, продолжают поглощать значительную часть российского федерального бюджета.
  • Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска провели локальные наземные обстрелы в Запорожской области.
  • Путин подписал указ о снятии предельного возраста пребывания военнослужащих Национальной гвардии России (Росгвардии) на территории оккупированной Украины до 1 января 2026 года.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают прилагать усилия для расширения бюрократического и административного контроля России над оккупированными территориями Украины.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 28 марта подтвердило намерение Беларуси разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, о чем 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

Темы: РосcияВагнерПутинвойна
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