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Уряд Сербії відправив чотири вантажівки енергодопомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 29 березня 2023, 07:29

Уряд Сербії за підтримки ЄС відправив до України чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням для підтримки енергетичному сектору України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило представництво ЄС у Сербії.

28 березня вантажівки з допомогою вирушили до Румунії, звідки вони поїдуть в Україну.

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Обладнання профінансувала Сербія, а транспорт надав ЄС через свій Механізм цивільного захисту.

 
фото: делегація єс у Сербії

У церемонії відправки допомоги взяли участь, зокрема, прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре.

"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", – заявив голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Жофре.

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"Сербія висловлює солідарність із населенням України та засуджує всі напади на цивільне населення та об’єкти в цій країні та будь-яке застосування сили, що суперечить міжнародному праву", - сказала глава сербського уряду Ана Брнабіч.

Як відомо, Сербія, яка вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені, відмовилась запроваджувати антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Сербія також не надавала Україні підтримку зброєю.

Між тим, у листопаді Україна отримала від сербського уряду два автомобілі швидкої допомоги.

Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни у січні.

Теми: Сербіяенергетикадопомога Україні
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