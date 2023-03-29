Уряд Сербії відправив чотири вантажівки енергодопомоги Україні
Уряд Сербії за підтримки ЄС відправив до України чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням для підтримки енергетичному сектору України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило представництво ЄС у Сербії.
28 березня вантажівки з допомогою вирушили до Румунії, звідки вони поїдуть в Україну.
Обладнання профінансувала Сербія, а транспорт надав ЄС через свій Механізм цивільного захисту.
У церемонії відправки допомоги взяли участь, зокрема, прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре.
"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", – заявив голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Жофре.
"Сербія висловлює солідарність із населенням України та засуджує всі напади на цивільне населення та об’єкти в цій країні та будь-яке застосування сили, що суперечить міжнародному праву", - сказала глава сербського уряду Ана Брнабіч.
Як відомо, Сербія, яка вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені, відмовилась запроваджувати антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Сербія також не надавала Україні підтримку зброєю.
Між тим, у листопаді Україна отримала від сербського уряду два автомобілі швидкої допомоги.
Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни у січні.