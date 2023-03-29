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Правительство Сербии отправило четыре грузовика энергопомощи Украине

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 07:29

Правительство Сербии при поддержке ЕС отправило в Украину четыре грузовика с электроэнергетическим оборудованием для поддержки энергетического сектора Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило представительство ЕС в Сербии.

28 марта грузовики с помощью отправились в Румынию, откуда они поедут в Украину.

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Оборудование профинансировала Сербия, а транспорт предоставил ЕС через свой механизм гражданской защиты.

 

Грузовики, которые повезли сербскую помощь Украине

ФОТО: ДЕЛЕГАЦИЯ ЕС В СЕРБИИ

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В церемонии отправки помощи приняли участие, в частности, премьер Сербии Ана Брнабич, посол Украины Владимир Толкач и глава делегации ЕС в Сербии Эммануэле Жофре.

"Грузовики содержат 19 различных электронных устройств, частей электрической инфраструктуры, которой Сербия решила поделиться с народом Украины. Российская агрессия против Украины вызвала многочисленные проблемы, и на сегодняшний день более 17 миллионов украинцев нуждаются в определенном виде помощи", - заявил глава представительства ЕС в Сербии Эмануэле Жофре .

"Сербия выражает солидарность с населением Украины и осуждает все нападения на гражданское население и объекты в этой стране и любое применение силы, противоречащей международному праву", - сказала глава сербского правительства Ана Брнабич.

Как известно, Сербия, считающая Россию своей союзницей на международной арене, отказалась вводить антироссийские санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сербия также не оказывала Украине поддержки оружием.

Между тем, в ноябре Украина получила от сербского правительства два автомобиля скорой помощи.

Правительство Сербии решило направить в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы страны в январе.

Темы: Сербияэнергетикапомощь Украине
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