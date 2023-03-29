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Померла легенда української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна

Альона Мазуренко Середа, 29 березня 2023, 10:39
Померла легенда української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна
Альбіна Дерюгіна, фото: Українська федерація гімнастики

На 92 році життя померла легендарна українська гімнастка, заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна.

Джерело: НОК України

Дослівно: "Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

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Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.

За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України".

Деталі: Вихованки Дерюгіної відомі у всьому світі.

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В НОК відзначають, що школа Дерюгіної заклала міцний фундамент і дає змогу виводити на п'єдестал пошани нові таланти України.

 
Альбіна Дерюгіна

Серед вихованок Дерюгіної її донька – Ірина Дерюгіна (абсолютна чемпіонка світу 1977 року), Олександра Тимошенко (олімпійська чемпіонка 1992 року), Оксана Скалдіна (бронзова олімпійська призерка 1992 року), Ганна Безсонова (бронзова олімпійська призерка і абсолютна чемпіонка світу 2007 року), Ганна Різатдінова (бронзова олімпійська призерка 2016 року).

Школа Дерюгіних – це 3 покоління. Ірина Дерюгіна відповідає за хореографію і костюми спортсменок, а внучка Ірина Блохіна – постановник номерів.

Нагороджена "Орденом за заслуги" ІІ ступеня, Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Теми: спорт
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