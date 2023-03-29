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Умерла легенда украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина

Алена МазуренкоСреда, 29 марта 2023, 10:39
Умерла легенда украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Альбина Дерюгина, фото: Украинская федерация гимнастики

На 92 году жизни скончалась легендарная украинская гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина.

Источник: НОК Украины

Дословно: "С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной.

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Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.

За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины".

Детали: Воспитанницы Дерюгиной известны во всем мире.

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В НОК отмечают, что школа Дерюгиной заложила прочный фундамент и позволяет выводить на пьедестал почета новые таланты Украины.

 
Альбина Дерюгина

Среди воспитанниц Дерюгиной ее дочь - Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира 1977 года), Александра Тимошенко (олимпийская чемпионка 1992 года), Оксана Скалдина (бронзовый олимпийский призер 1992 года), Анна Бессонова (бронзовый олимпийский призер и абсолютная чемпионка мира 2007 года), Анна Ризатдинова (бронзовый олимпийский призер 2016 года).

Школа Дерюгиных - это 3 поколения. Ирина Дерюгина отвечает за хореографию и костюмы спортсменок, а внучка Ирина Блохина - постановщик номеров.

Награждена "Орденом за заслуги" II степени, Орденом Княгини Ольги III степени.

Темы: спорт
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