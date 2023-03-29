Росіяни обстріляли 8 областей: є руйнування і 7 поранених – ОВА

Російські загарбники минулої доби били по 8 областях на півночі, сході та півдні України, у результаті чого 7 цивільних дістали поранення, є багато руйнувань.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій станом на ранок 29 березня

Деталі: На Чернігівщині окупанти обстрілювали з міномета Новгород-Сіверський район, без жертв та руйнувань.

Сумщина: Протягом дня 28 березня росіяни обстрілювали території Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської громад. За попередніми даними, без жертв та постраждалих. Дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька область: ​За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 13 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Новоданилівка, Чарівне, Малинівка, Староукраїнка, Ольгівське, Білогір'я, Щербаки, Степове, Кам'янське. Надійшло 9 повідомлень про руйнування. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка. На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. А також обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове. Вдень 28 березня ворог завдав ракетного удару по м. Богодухів – частково пошкоджені щонайменше 13 житлових будинків, дитячий садок. Поранення зазнав 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

Протягом дня росіяни масовано обстрілювали з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів.

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Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено вікна та дах трьох господарчих споруд, а також будівлі Вовчанського олійно-екстракційного заводу.

Луганщина: Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки, Новоселівського та Стельмахівки. Артилерійських обстрілів зазнали райони Новоселівського, Невського, Кузьминого, Діброви та Білогорівки. Росіяни продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Місцеву лікарню Біловодська також облаштували під військовий шпиталь на 200 ліжко-місць. Водночас, усіх цивільних людей виписали. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: Росіяни били ракетами та обстрілювали населені пункти області з РСЗВ "Град" і артилерії. Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с. Вовченка, с. Карлівка. За добу 5 цивільних дістали поранення.

Миколаївщина: Увечері 28 березня окупанти обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

Херсонщина: За минулу добу противник здійснив 34 обстріли Херсонщини з авіації та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. Одна людина дістала поранення. Російська армія з мінометів обстріляла лікарню ім. Лучанського у Херсоні. Снарядами пошкоджений головний корпус закладу, вибиті майже всі вікна, понівечені батареї та система опалення. Також окупанти били з артилерії по виробничому приміщенню пошти. З деокупованої території області евакуювали 82 особи.