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Росіяни обстріляли 8 областей: є руйнування і 7 поранених – ОВА

Ірина БалачукСереда, 29 березня 2023, 11:15
Росіяни обстріляли 8 областей: є руйнування і 7 поранених – ОВА
Наслідки російських обстрілів у Херсоні. Фото Херсонської ОВА

Російські загарбники минулої доби били по 8 областях на півночі, сході та півдні України, у результаті чого 7 цивільних дістали поранення, є багато руйнувань.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій станом на ранок 29 березня

Деталі: На Чернігівщині окупанти обстрілювали з міномета Новгород-Сіверський район, без жертв та руйнувань.

Сумщина: Протягом дня 28 березня росіяни обстрілювали території Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської громад. За попередніми даними, без жертв та постраждалих. Дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька область: ​За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 13 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Новоданилівка, Чарівне, Малинівка, Староукраїнка, Ольгівське, Білогір'я, Щербаки, Степове, Кам'янське. Надійшло 9 повідомлень про руйнування. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка. На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. А також обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове. Вдень 28 березня ворог завдав ракетного удару по м. Богодухів – частково пошкоджені щонайменше 13 житлових будинків, дитячий садок. Поранення зазнав 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

Протягом дня росіяни масовано обстрілювали з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено вікна та дах трьох господарчих споруд, а також будівлі Вовчанського олійно-екстракційного заводу.

Луганщина: Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки, Новоселівського та Стельмахівки. Артилерійських обстрілів зазнали райони Новоселівського, Невського, Кузьминого, Діброви та Білогорівки. Росіяни продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Місцеву лікарню Біловодська також облаштували під військовий шпиталь на 200 ліжко-місць. Водночас, усіх цивільних людей виписали. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: Росіяни били ракетами та обстрілювали населені пункти області з РСЗВ "Град" і артилерії. Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с. Вовченка, с. Карлівка. За добу 5 цивільних дістали поранення.

Миколаївщина: Увечері 28 березня окупанти обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

Херсонщина: За минулу добу противник здійснив 34 обстріли Херсонщини з авіації та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. Одна людина дістала поранення. Російська армія з мінометів обстріляла лікарню ім. Лучанського у Херсоні. Снарядами пошкоджений головний корпус закладу, вибиті майже всі вікна, понівечені батареї та система опалення. Також окупанти били з артилерії по виробничому приміщенню пошти. З деокупованої території області евакуювали 82 особи.

Теми: війнаУкраїна
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