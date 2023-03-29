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Россияне обстреляли 8 областей: есть разрушения и 7 раненых – ОВА

Ирина БалачукСреда, 29 марта 2023, 11:15
Россияне обстреляли 8 областей: есть разрушения и 7 раненых – ОВА
Последствия российских обстрелов в Херсоне. Фото Херсонской ОВА

Российские захватчики за прошедшие сутки били по 8 областях на севере, востоке и юге Украины, в результате чего 7 гражданских получили ранения, есть много разрушений.

Источник: данные областных государственных администраций по состоянию на утро 29 марта

Детали: На Черниговщине оккупанты обстреливали из миномета Новгород-Северский район, без жертв и разрушений.

Сумская область: В течение дня 28 марта россияне обстреливали территории Эсманьской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Юнаковской общин. По предварительным данным, без жертв и пострадавших. Данные о последствиях уточняются.

Запорожская область: За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру 13 населенных пунктов: Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Новоданиловка, Чаривне, Малиновка, Староукраинка, Ольговское, Белогорье, Щербаки, Степное, Каменское. Поступило 9 сообщений о разрушениях. Детали о последствиях уточняются.

Харьковщина: На Слобожанском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огирцево, Комиссарово, Устиновка, Ольховатка и Строевка. На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Крохмальное. А также обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестовое. Днем 28 марта враг нанес ракетный удар по г. Богодухов – частично повреждены по меньшей мере 13 жилых домов, детский сад. Ранения получил 62-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии.

В течение дня россияне массированно обстреливали из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов.

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В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района, повреждены окна и крыша трех хозяйственных построек, а также здания Волчанского маслоэкстракционного завода.

Луганщина: Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки, Новоселовского и Стельмаховки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы Новоселовского, Невского, Кузьминого, Дибровы и Белогоровки. Россияне продолжают использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях. Местную больницу Беловодска также обустроили под военный госпиталь на 200 койко-мест. В то же время, всех гражданских людей выписали. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: Россияне били ракетами и обстреливали населенные пункты области из РСЗО "Град" и артиллерии. Обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, с. Волченко, с. Карловка. За сутки 5 гражданских получили ранения.

Николаевская область: Вечером 28 марта оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины. По предварительным данным, без жертв и пострадавших.

Херсонская область: За минувшие сутки противник совершил 34 обстрела Херсонщины из авиации и артиллерии. Город Херсон враг обстрелял 3 раза. Один человек получил ранения. Российская армия из минометов обстреляла больницу им. Лучанского в Херсоне. Снарядами поврежден главный корпус заведения, выбиты почти все окна, изуродованы батареи и система отопления. Также оккупанты били из артиллерии по производственному помещению почты. С деоккупированной территории области эвакуировали 82 человека.

Темы: войнаУкраина
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