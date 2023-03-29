Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Черкащині скорочують комендантську годину

Тетяна ЛозовенкоСереда, 29 березня 2023, 12:14
На Черкащині скорочують комендантську годину
Ілюстративне фото з pixabay

У Черкаській області з 3 квітня скоротять комендантську годину.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині.

Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 – 4:00". 

Деталі: Табурець нагадав, що в цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги.

Довідково: Наразі комендантська година триває з 23:00 до 05:00.

Теми: Черкаська областькомендантська година
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Черкаська область
На Черкащині збили російську ракету й безпілотник
На Черкащині завдяки дрону знайшли хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої
УЗ призначила на Черкащині низку нових поїздів приміського сполучення
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...