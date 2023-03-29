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На Черкащині скорочують комендантську годину

Тетяна ЛозовенкоСереда, 29 березня 2023, 12:14
На Черкащині скорочують комендантську годину
Ілюстративне фото з pixabay

У Черкаській області з 3 квітня скоротять комендантську годину.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині.

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Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 – 4:00". 

Деталі: Табурець нагадав, що в цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги.

Довідково: Наразі комендантська година триває з 23:00 до 05:00.

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Теми: Черкаська областькомендантська година
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