На Черкащині скорочують комендантську годину

У Черкаській області з 3 квітня скоротять комендантську годину.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині.

Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 – 4:00".

Деталі: Табурець нагадав, що в цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги.

Довідково: Наразі комендантська година триває з 23:00 до 05:00.